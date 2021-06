PSG Mercato : Pérez dévoile la prochaine destination de Zidane

Publié par JEAN-LUC D le 25 juin 2021 à 16:00

Annoncé dans le viseur du PSG, Zinédine Zidane est toujours sans club depuis son départ du Real Madrid. Florentino Pérez, le président du club espagnol, a livré une confidence sur les envies de son ancien coach pour l’avenir.

Zinédine Zidane, l’énorme rêve du Qatar pour le PSG

De retour au Real Madrid en 2019, Zinédine Zidane a une nouvelle fois claqué la porte. Malgré un contrat courant jusqu’en 2022, l’entraîneur français a décidé de quitter le club madrilène. Annoncé dans les quatre coins du monde, le champion du monde 1998 est toujours sans club. Pourtant ce ne sont pas les offres qui manquent. Courtisan de longue date de Zidane, le Paris Saint-Germain est prêt à lui dérouler le tapis rouge.

D’ailleurs, selon plusieurs sources locales et étrangères, l’Émir du Qatar, propriétaire du PSG, a personnellement tenté de convaincre le Marseillais de venir prendre les rênes de l’équipe parisienne. Alors que les rumeurs d’un départ de Mauricio Pochettino se sont multipliées cet été, le nom de l’ancien numéro 10 de l’équipe de France a encore été associé au Paris SG. Mais il n’y a pas que le vice-champion de Ligue 1 qui s’intéresse à Zidane.

En Italie, son ancien club, la Juventus de Turin, qui s’est séparé d’Andrea Pirlo, a également pensé à lui avant de finalement faire revenir Massimiliano Allegri. En Angleterre, les dirigeants de Tottenham, qui sont toujours à la recherche du successeur de José Mourinho, ont aussi été associés à l’ancien coach madrilène.

La grosse confidence de Florentino Pérez sur Zidane

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en fin de saison, Zinédine Zidane est encore sans club. Mais Florentino Pérez sait très bien les ambitions que nourrit son ancien entraîneur pour le futur. Invité de l’émission El Transistor sur la radio espagnole Onda Cero, le président des Merengues a publiquement annoncé que Zizou rêve de prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l'équipe de France. « Il a l'ambition et l'envie d'être sélectionneur de l'équipe de France, par exemple », a déclaré le dirigeant madrilène. Pour l’heure, Deschamps occupe bien le poste et est encore sous contrat jusqu’au 31 décembre 2022. Zidane va donc devoir patienter. Et pourquoi pas faire une pige au PSG ou dans un autre club en attendant que le fauteuil des Bleus ne se libère.