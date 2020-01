Equipe de France : Didier Deschamps retrouve le sourire

À moins de six mois d'un Championnat d'Europe qu'elle abordera avec le désir de réaliser un magnifique doublé Coupe du Monde - Euro, l'Equipe de France de Didier Deschamps a reçu de très bonnes nouvelles ces derniers jours.

Des retours réjouissants pour Deschamps

Qualifiée sans vraiment trembler pour l'Euro 2020 en novembre dernier, l'équipe de France ne jouera ses prochains matches amicaux - contre l'Ukraine puis la Finlande - qu'à la fin du mois de mars.

À deux mois de ce dernier rassemblement et avant l'annonce de la liste des 23 joueurs convoqués pour l'évènement footballistique de l'année 2020, Didier Deschamps a récemment pu se réjouir de revoir certains de ses cadres refouler les pelouses.

Privé de compétition pendant trois mois et demi suite à une fracture du coude, Hugo Lloris, le capitaine des Bleus, a fait son retour en Premier League mercredi soir à l'occasion de la rencontre entre son club de Tottenham et Norwich (2-1). Peu inquiété et battu uniquement sur un penalty du Finlandais Teemu Pukki, l'ancien lyonnais va désormais s'atteler dans les prochaines semaines à retrouver son tout meilleur niveau.

Pas encore apparu en compétition de leur côté, Lucas Hernandez et Ousmane Dembélé ont en revanche repris l'entraînement ces derniers jours. Gravement blessé au genou en mars puis à la cheville en septembre dernier, le défenseur du Bayern Munich, dont le retour en équipe de France fait peu de doute, espère avoir mangé son pain noir en 2019 et vivre une année 2020 bien plus heureuse. Il pourrait retrouver les terrains de Bundesliga contre Mayence début février. C'est un peu la même chose pour l'ailier du FC Barcelone, qui vit un calvaire depuis de nombreux mois en accumulant les blessures musculaires. De retour à l'entraînement en début de semaine, l'ancien Rennais devrait pouvoir reprendre la compétition au mois de février et ainsi tenter de convaincre Deschamps de lui redonner sa chance en Equipe de France.

Quelques cas restent en suspens

Les retours à un bon niveau de Samuel Umtiti avec le Barça et de Benjamin Mendy avec Manchester City n'ont également pas dû échapper au sélectionneur des Bleus, qui doit désormais souhaiter que Paul Pogba (Manchester United) et Moussa Sissoko (Tottenham), opérés respectivement d'une cheville et d'un genou, retrouvent à leur tour le rectangle vert, et qu'Olivier Giroud quitte rapidement l'impasse dans laquelle il se trouve du côté de Chelsea.

Mais globalement, Didier Deschamps passe un bon début d'hiver.