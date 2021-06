PSG Mercato : Real, Mbappé vers un transfert surprise au Barça ?

Publié par JEAN-LUC D le 28 juin 2021 à 20:45

Régulièrement placé dans le viseur du Real Madrid s’il venait à quitter un jour le PSG, Kylian Mbappé pourrait également le bienvenu du côté du Barça. Et c’est une ancienne gloire du club catalan qui le dit.

Mbappé préféré à Haaland pour le Barça

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Les rumeurs enflent donc à propos de l’avenir de l’international français. Tantôt envoyé au Real Madrid, l’ancien attaquant de l’AS Monaco est aussi annoncé du côté de Liverpool où les dirigeants voudraient le recruter pour se faire pardonner après l’épisode de la Super League. Mais d’après Andres Iniesta, le numéro 7 du PSG pourrait s’adapter très facilement au FC Barcelone. Mieux que le joueur du Borussia Dortmund, Erling Haaland.

« Peut-être que pour ses caractéristiques (Kylian) Mbappé s'adapterait mieux au Barça que (Erling) Haaland. Ce sont deux très bons joueurs, qui sont sur toutes les lèvres. On verra s'ils restent dans leurs équipes et s'ils ne changent pas cet été », a déclaré le milieu de terrain de Vissel Kobe dans une interview accordée à l’émission El Transistor sur la Onda Cero. Mais pour l’instant, un transfert du buteur de 22 ans de Paris à Barcelone n’est pas encore à l’ordre du jour.

Kylian Mbappé partit pour rester au PSG ?

D’après les dernières informations en provenance d’Espagne et de la France, Kylian Mbappé pourrait finalement rester et prolonger son bail avec le Paris Saint-Germain. Le média spécialisé Parisfans assure même que les négociations avancent bien et que le joueur est d’accord sur le principe du renouvellement de son engagement. Seulement, les deux parties n’arrivent pas encore à s’accorder sur la durée du nouveau bail. Si la direction du PSG milite pour une prolongation longue comme pour Neymar, jusqu’en 2026, Mbappé veut rester encore deux ou trois ans au plus.

Sur le plateau de l’émission espagnole El Chiringuito, le journaliste José Alvarez a lâché dimanche soir : « Kylian Mbappé va encore jouer au PSG cette saison. Il n’a pas encore pris sa décision, mais l’année prochaine il jouera plutôt au PSG. »