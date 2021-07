Strasbourg Mercato : Mitrovic en partance pour l'Espagne !

Publié par Thomas le 02 juillet 2021 à 14:10

Le défenseur central serbe Stefan Mitrovic est très proche de devenir la première recrue du club espagnol de Getafe pour la saison 2021-2022. Le joueur, qui avait rompu son contrat avec Strasbourg à la fin de la saison, rejoindrait un club à la philosophie très défensive en Liga pour un montant d’environ 1 million d’euros. Le joueur a fait ses adieux à ses coéquipiers de RCSA. L’annonce officielle devrait avoir lieu dans quelques heures.

Strasbourg : Mitrovic en partance pour la Liga

Le défenseur central serbe va prochainement intégrer l’effectif de l’ex-entraîneur de l’Olympique de Marseille, Michel, tout juste investi à la tête du club madrilène. Il devrait arriver et être présenté lors des visites médicales auxquelles sont soumis les joueurs de Liga lundi prochain. Il restait au Serbe une année de contrat à Strasbourg, que Getafe a fait tomber en achetant le joueur pour un montant entourant le million d’euros, selon le media AS. Mitrovic n’est pas étranger à la Liga, puisque le joueur avait été prêté en 2014 au Real Valladolid (pour 16 matchs disputés en Liga). Du coté de Getafe, le Serbe ne serait pas l’unique arrivée lundi, puisque le club espagnol enregistrera la venue de l’attaquant mexicain Macías.

Getafe, un modeste club de la banlieue madrilène

Quand on demande en France, de citer de grands clubs espagnols, le nom de Getafe ne fait pas partie du haut de la liste. Et pourtant, en Espagne, le club est sujet à beaucoup d’admiration. Si le club du sud de Madrid ne possède pas de grands noms dans son équipe, il jouit d’un collectif hors pair, véritable ADN du club. Pas de stars, mais de très bons joueurs de football qui en 2019, avaient réussi à atteindre la 5e place de Liga, synonyme de Ligue Europa. L’équipe, qui propose un football assez défensif, n’est pas la plus séduisante à voir jouer, pourtant, certains de leurs joueurs sont courtisés par des cadors européens, comme l'attaquant Jaime Mata ou le jeune défenseur Marc Cucurella.