PSG Mercato : Après Ramos, un autre gros coup bientôt bouclé ?

Publié par JEAN-LUC D le 04 juillet 2021 à 14:03

Désireux d’améliorer considérablement son équipe pour la saison prochaine, le PSG est sur le point d’enregistrer l’arrivée de Sergio Ramos. Mais les dirigeants du club parisien ne comptent pas s’arrêter là et préparent une énorme surprise pour leurs supporters.

Le PSG avance ses pions pour un international français

Malgré le renfort très apprécié de Georginio Wijnaldum, en fin de contrat avec Liverpool, le Paris Saint-Germain veut encore profiter des opportunités du marché afin de tenter de mettre la main sur un autre milieu de terrain. Et d’après les dernières informations de nos confrères de Foot Mercato, le prochain gros coup du PSG pourrait se nommer Paul Pogba. À un an de la fin de son engagement avec les Rouges et Bleus, l’international français de 28 ans envisage un changement d’air pour aller s’offrir un nouveau challenge loin de la Premier League.

Le vice-champion de France veut profiter de cette opportunité pour tenter de le convaincre de venir enrichir davantage l’entrejeu de l’équipe de Mauricio Pochettino aux côtés de Marco Verratti, Idrissa Gueye, Leandro Paredes, Danilo Pereira et Georginio Wijnaldum. Leonardo, le directeur sportif parisien, est même déjà en négociations avec le représentant du joueur de Manchester United.

Mercato PSG : Leonardo et Raiola se rapprochent pour Pogba

En effet, le journaliste Santi’FM du média sportif assure ce dimanche que Paul Pogba pourrait bel et bien débarquer au Paris Saint-Germain cet été. Les négociations entre Mino Raiola et Nasser Al-Khelaifi et Leonardo concernant le champion du monde 2018 étant bien avancées.

« En discussion avec le PSG, le milieu de terrain de Manchester United Paul Pogba pourrait prendre la direction de la France cet été. Si rien n’est encore signé, les positions entre Mino Raiola et le PSG se sont rapprochées. Paris veut vraiment frapper fort cet été ! », annonce le spécialiste mercato, qui avait notamment annoncé il y a un mois l’accord total entre le PSG et Georginio Wijnaldum. Après Sergio Ramos, Pogba pourrait donc être la prochaine grosse surprise du Qatar pour les supporters parisiens.