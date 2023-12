En fin de contrat en juin prochain, Adrien Rabiot a fait son choix entre une prolongation avec la Juventus Turin et un retour dans son club formateur, le PSG.

Mercato PSG : Adrien Rabiot ne reviendra pas au Paris SG

Parti en tant qu’agent libre à l’été 2019, Adrien Rabiot ne signera pas son retour au Paris Saint-Germain à l’issue de la saison en cours. Ce jeudi, le quotidien La Gazzetta dello Sport a titré à sa Une ce matin : « Juve, je reste ici », parlant du milieu de terrain de 28 ans. En effet, le média italien explique que l’international français a tout simplement pris la résolution de poursuivre l’aventure avec les Bianconeri.

Après plusieurs semaines de réflexion et malgré l’intérêt du PSG et de Manchester United, Rabiot a décidé de rester et prolonger son contrat à la Juve en vue de la saison prochaine. « Le Français a décidé de signer pour une autre saison au même prix », rapporte la source transalpine. Ainsi, après avoir renouvelé d'une année l'été passé, le compatriote de Paul Pogba va remettre ça, le tout aux mêmes chiffres que le contrat actuel. D’ailleurs à Turin, Massimiliano Allegri n’a aucun doute sur le natif de Saint-Maurice.

Adrien Rabiot, le nouveau boss de la Juve

Bien avant La Gazzetta dello Sport, Tuttosport révélait récemment que Gianluca Ferrero, l'actuel président de la Juventus Turin, était confiant pour la prolongation d’Adrien Rabiot. Pour le quotidien turinois, l’affaire est bientôt réglée et il ne s’agit que d’une simple formalité. Aucune rencontre n’est à l’ordre du jour entre la direction de la Vieille Dame et le clan Rabiot d'ici Noël, toutefois le renouvellement de son bail semble être un deal déjà bouclé puisque le principal concerné « veut rester à la Juventus. » Cependant, aucune officialisation ne devrait intervenir avant le printemps, lorsque la Juve sera fixée sur son sort pour la prochaine Ligue des Champions et le Scudetto.