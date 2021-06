PSG Mercato : Ça promet pour Paul Pogba, Raiola négocie !

Publié par Gary SLM le 19 juin 2021 à 18:30

Paul Pogba pourrait débarquer au PSG ce mercato estival. Le joueur français fait l’objet d’intenses négociations entre Mino Raiola, son agent, et la direction du Paris Saint-Germain.

Mercato : Paul Pogba vers le PSG

Le nom de Paul Pogba est revenu sur les tablettes du PSG plus d’une fois ces dernières semaines. Le milieu de terrain international français plait de longue date à Leonardo et aussi à l’ entraîneur parisien Mauricio Pochettino. Pas vraiment heureux à Manchester United, il pourrait changer de club cet été et s’est son agent Mino Raiola qui pousse dans ce sens. La presse italienne, Tuttosport, indique que les deux parties sont présentement en négociation pour le transfert de Pogba au Paris Saint-Germain.

Après avoir réalisé le transfert de Geogino Wijnaldum et pratiquement finalisé l’arrivée du gardien italien Gianluigi Donnarumma, le PSG poursuit ses emplettes avec l’intention d’attirer la star française dans ses rangs. Cette piste avait déjà été évoquée par les médias français RCM Sport et le quotidien Le Parisien. Ces deux sources faisaient cas d’un fort intérêt des dirigeants du club de la capitale pour l’ancien milieu de terrain de la Juventus Turin.

Nasser Al Khelaifi tout aussi impliqué que Leonardo

La manœuvre du club parisien est passée dans sa phase la plus active après la belle prestation du joueur en Équipe de France face à l’Allemagne le 15 juin dernier (1-0). Son agent Mino Raiola est régulièrement en contact avec Nasser Al Khelaifi et Leonardo, selon la source italienne. Les bons rapports du dirigeant brésilien avec l’agent de joueurs sont connus de la planète foot. C’est grâce à leurs liens très forts que Zlatan Ibrahimovic avait accepté de rejoindre le PSG qui n’était qu’un début de son grand projet.