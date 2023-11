Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2027, Fabian Ruiz pourrait quitter le PSG lors du prochain mercato hivernal. Le milieu de terrain a livré un indice sur son prochain club.

Mercato PSG : La Juventus Turin en pince pour Fabian Ruiz

Annoncé dans les plans de l’Atlético Madrid, Fabian Ruiz pourrait finalement retourner en Italie lors du prochain mercato estival. En effet, à en croire les informations divulguées par Calciomercato, la Juventus Turin, qui cherche un remplaçant à Paul Pogba suspendu pour dopage, serait encline à faire une offre au Paris Saint-Germain pour le milieu de terrain de 27 ans.

Alors que le Paris SG attend un chèque compris entre 25 et 30 millions d’euros pour laisser filer l’ancien joueur de Napoli, la Vieille Dame privilégierait pour le moment un deal dans le cadre d’un prêt de six mois assorti d’une option d’achat. En attendant l’ouverture du mercato hivernal et la proposition officielle des Bianconeri pour lui, l’international espagnol a répondu à une question sur son avenir.

Fabian Ruiz se sent bien au Paris SG

Alors que les rumeurs annoncent des discussions entre la Juventus Turin et les représentants de Fabian Ruiz, tout pourrait être remis en cause dans ce dossier. Arrivé à l’été 2022 contre un chèque de 23 millions d’euros, le milieu de terrain formé au Real Betis assure se sentir bien au Paris Saint-Germain. Interrogé sur son avenir par la Gazzetta dello Sport, le compatriote de Sergio Ramos assure être bien à Paris, où « il a gagné des titres. » Aux dernières nouvelles, si la Juve représente bien une option pour Fabian Ruiz, désireux d’avoir du temps de jeu, aucune négociation concrète n'aurait encore eu lieu entre les deux parties pour le moment, selon Sport Mediaset.