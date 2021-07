Premier League Mercato : Ben White, un défenseur qui attire l'Europe

Publié par Thomas le 05 juillet 2021 à 22:00

Son nom ne vous dit peut-être encore rien, pourtant, Ben White fait partie des têtes d’affiche de ce mercato estival en Premier League. Le défenseur central de Brighton sort d’une saison remarquable avec les Seagulls et attise l’intérêt de très gros clubs européens dont le PSG. Âgé de 23 ans, White a reçu des offres d’Arsenal, de Chelsea et d’Everton en Angleterre. En France, le PSG s’intéresse de prêt à celui qui a été appelé pour la première fois par Gareth Southgate en marge de l’Euro 2020 cet été. Focus sur un défenseur qui risque d’agiter le mercato 2021.

Ben White, Arsenal Chelsea et le PSG le veulent !

Ces derniers jours, le nom de Ben White revient beaucoup chez les tabloïds anglais, et pour cause, le défenseur central de 23 ans est courtisé par des cadors européens. Si la semaine dernière, les médias voyaient Arsenal comme principale prétendant pour recruter le joueur de Brighton, ces dernières 48h, le dossier n’est toujours pas clos et d’autres concurrents se sont ajoutés à la liste. Priorité de Mikel Arteta pour sa nouvelle défense, le joueur s’était vu proposer différentes offres, que son club avait à chaque fois refusé. Arsenal avait alors promulgué une nouvelle offre de 58 millions d’euros et les deux clubs semblaient avoir trouvé un terrain d’entente pour le transfert du défenseur.

Seulement, d’autres clubs anglais se sont immiscés dans la course au joueur, voyant les négociations ne pas aboutir avec les Gunners. Parmi eux, Chelsea et Everton. Si les Blues semblent les plus attractifs pour Ben White, Everton ont eux formulé une offre supérieure à la concurrence qui pourrait convaincre Brighton. De l’autre coté de la Manche, le Daily Express rapporte l’intérêt du Paris Saint-Germain pour l’anglais, qui aurait tapé dans l’œil de Mauricio Pochettino déjà à l’époque où il entraînait Tottenham. Le défenseur, se démarque par sa tranquillité défensive et ses tacles rugueux, qui effraient les attaquants de Premier League. Pas maladroit techniquement, il risque donc de partir des Seagulls cet été pour un top club européen. Affaire à suivre...