LOSC Mercato : Jocelyn Gourvenne officialisé ! Le gros risque de Lille

Publié par Thomas le 06 juillet 2021 à 02:45

Jocelyn Gourvennec, ex-coach de Guingamp et des Girondins de Bordeaux, est le tout nouveau coach du LOSC en remplacement de Christophe Galtier.

Mercato LOSC : Le remplaçant de Christophe Galtier est là !

Après avoir remporté la Ligue 1 avec le LOSC, Christophe Galtier a fait le choix de quitter le club. Désormais en service à l'OGC Nice, l'ancien coach des Verts de l'ASSE devait être remplacé à dans le nord de la France. C'est ce que vient de faire Olivier Letang, président de Lille OSC, qui a désigné Jocelyn Gourvennec pour remplacer le technicien marseillais.

Jocelyn Gourvennec, ce qu'il pense du projet de jeu du LOSC

Jocelyn Gourvennec a pris la pleine mesure de la difficile tâche qui l'attendait de succéder à un coach champion de France. Mais sûr de sa force, l'ancien milieu de terrain du Stade Rennais et de l'OM a accepté de relever le défi. Après avoir signé son contrat avec Lille OSC, le technicien de 49 ans s'est prononcé dans les médias du club avant de prendre la direction du lieu du stage des Lillois.

Il a déclaré : « Je suis très heureux de rejoindre un grand club qui vient en plus d’être champion. Le LOSC, c’est un club qui a gagné des titres de manière assez régulière. L’équipe de l’année dernière a fait plaisir à tout le monde parce qu’elle était régulière. {…}»

En ce qui concerne les installations du club, Jocelyn Gourvennec a estimé qu'il « y a vraiment un superbe outil de travail », et qu'il a hâte de débuter sa mission sur place. Revenant sur les circonstances de son engagement, le technicien a ajouté : « J’ai rencontré le président (Olivier Letang, ndlr), on a très bien parlé, c’était très intéressant. On a parlé foot, on a parlé vrai, management, état d’esprit général.»

Déjà sous le charme du discours du patron du club lillois, il explique : « On s’est donné un petit moment pour continuer à discuter et on a fini par conclure aujourd’hui. Je suis très heureux que ça se termine par une signature ».

Gourvennec est-il le bon entraîneur pour le LOSC ?

L’annonce de la signature de Jocelyn Gourvennec à Lille, a de grandes raisons de surprendre les supporters. Actuels champions de Ligue 1, les Dogues vont connaître la saison prochaine un entraîneur qui aux expériences mitigée en France. Après avoir débuté sa carrière au Guingamp en 2010, il a entraîné le voisin Stade Brestois, club qu'il fait passer de la nationale à la Ligue 1 en trois saisons.

Après s’être maintenu lors de sa première saison dans l’élite, l’En avant parvient même à remporter une Coupe de France en 2014 au détriment de son autre voisin le Stade Rennais. L’année suivante, il hisse son équipe jusqu’aux 16ème de finale d’Europa League. Fort de sa notoriété acquise en Bretagne, Gourvennec signe par la suite à Bordeaux. Après une bonne première saison, son rendement est par la suite fortement décrié, le club bordelais enchaîne les mauvais résultats jusqu'à son licenciement.

Le 12 novembre 2018, il retourne à Guingamp, mais ne parviendra pas à éviter une descente en Ligue 2 au club qu’il avait néanmoins hissé jusqu’en finale de Coupe de la Ligue perdue contre Strasbourg.