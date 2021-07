AS Monaco Mercato : L'ASM veut enrôler un attaquant de Bundesliga

Publié par Thomas le 07 juillet 2021 à 16:30

Selon le média RMC Sport, l’AS Monaco se serait positionné pour recruter le jeune allemand du FC Cologne, Ismail Jakobs, et en ferait sa priorité du mercato pour l’aile gauche de l’attaque monégasque. Selon le site français, le club de la principauté serait proche de signer le joueur de 21 ans, et son officialisation serait une question de jours. Ayant fait ses débuts dans l’élite en 2019, le joueur formé à Cologne, a disputé 47 rencontres en professionnel. La somme du transfert avoisinerait les 8 millions d’euros.

Monaco est tout proche de signer Ismail Jakobs

L’attaquant de 21 ans, d’origine sénégalaise de son père, était pisté depuis quelques semaines par l’AS Monaco, jusqu’à aujourd’hui, où RMC Sport révèle que l’allemand est tout proche de signer en principauté pour une somme d’environ 8 millions d’euros. Priorité du club français pendant ce mercato estival, le flanc gauche de son attaque était le secteur le plus recherché. Très friand des jeunes pépites en devenir, Monaco enregistrera l’arrivée d’un jeune joueur, champion d’Europe espoir avec sa sélection allemande en 2021. Si le joueur est une pièce essentielle de l’effectif du FC Cologne, le club allemand est dans l’obligation de vendre pour récupérer de l’argent, après avoir été très affecté, comme beaucoup de clubs par la crise sanitaire.

Monaco enregistrerait l’arrivée d’une promesse de Bundesliga

Formé à Cologne depuis 2012, Ismail Jakobs connaît des débuts dans l’élite en 2019, où il est régulièrement titularisé sur le côté gauche (il disputera 20 rencontres lors de sa première saison, pour deux buts et deux passes décisives). Doté d’une explosivité hors pair malgré ses 1m83, Jakobs fait figure de révélation en Allemagne après deux saisons à Cologne. Malgré son profil d’ailier rapide et technique, le joueur de 21 ans se distingue par sa qualité de passe, notamment dans une zone où l’espace est beaucoup plus réduit. Reste à voir comment le joueur s’adaptera dans le championnat de France.