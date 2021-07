PSG : Le Graët justifie la mésaventure de Mbappé à l'Euro

Publié par Ange A. le 09 juillet 2021 à 08:00

Auteur d’une nouvelle saison (individuelle) de haute volée avec le Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est passé à côté de l’Euro 2020. Président de la Fédération française de football, Noël Le Graët a dressé le bilan de la participation de l’attaquant parisien et des Bleus.

Kylian Mbappé dans le dur à l’Euro 2020

Avec son trio offensif composé de Karim Benzema, Kylian Mbappé et Antoine Griezmann, la France était parmi les grands favoris de l’Euro 2020. Au sortir d’une phase de poules besogneuse, les Bleus ont été stoppés dès les huitièmes de finale du championnat d’Europe par la Suisse. Attaquant vedette de l’équipe de France, Mbappé a été malheureux face à La Nati, manquant notamment son tir au but lors de la séance fatidique. Le joueur du Paris Saint-Germain a quitté la compétition sans faire trembler les filets adverses. Une disette que regrette Noël Le Graët. « J’ai trouvé qu’il a été très actif mais il n’a pas été en réussite devant le but alors que c’est souvent son point fort. Il a été moins en réussite », déplore le président de la FFF dans les colonnes du Figaro.

Les raisons du fiasco des Bleus selon Le Graët

Dans sa sortie, le patron du football français dresse également le bilan de la participation des champions du monde en titre. Il souligne notamment quelques facteurs ayant conduit à la contreperformance de Kylian Mbappé et de ses coéquipiers à l’Euro 2020. « Je pense que lui comme les autres étaient aussi fatigués […] Je sais que ce ne sont pas des excuses mais notre groupe était le plus difficile [avec l’Allemagne et le Portugal, ndlr]. Nous avons aussi joué dans cette zone [Budapest, Bucarest] où les températures n’étaient pas celles de Wembley. Ça a joué très certainement », note Noël Le Graët. Reste plus qu’à Dider Deschamps de bien préparer le Mondial 2022 qui se jouera au Qatar.