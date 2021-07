Stade Rennais Mercato : Doku déjà sur le départ vers un cador ?

Publié par Thomas le 12 juillet 2021 à 19:57

Selon Bild et Eurosport, le jeune attaquant du Stade Rennais et de la sélection belge, Jérémy Doku, serait courtisé par des cadors européens après son superbe Euro 2020 cet été. Arrivé en Bretagne l’année dernière d’Anderlecht en Belgique, le joueur de 19 ans était alors devenu la recrue la plus onéreuse du SRFC, d'un montant de 26 millions d’euros. Après une saison en demi-teinte, le Belge a réalisé un Euro exceptionnel jusqu’en demi-finale avec les Diables Rouges, où il s’est révélé aux yeux de l’Europe. Parmi les clubs intéressés par Doku, Liverpool, Mönchengladbach et le Bayern Munich. Le dernier cité semblerait même le plus à même de faire venir la pépite rennaise.

Stade Rennais : Doku pisté par Liverpool et le Bayern

Si la première saison de Jérémy Doku à Rennes n’a pas été des plus convaincantes, il se pourrait que le joueur ne continue pas en terre bretonne, et s’envole vers un grand d’Europe. Auteur d’un Euro 2020 remarquable avec la Belgique, notamment contre l’Italie en quart de finale, Doku a vu de nombreux prétendants émerger pour le recruter. Selon Bild et Eurosport, le Bayern Munich serait sur le coup, et étudierait son cas très au sérieux. Néanmoins, les exigences rennaises refroidiraient le club bavarois qui privilégie un mercato économe cette année. Le Borussia Mönchengladbach serait aussi un prétendant sérieux pour le récupérer, et en ferait son attaquant numéro 1 si Marcus Thuram venait à partir. Liverpool FC pisterait l’attaquant belge aussi depuis l’été dernier.

Après une saison moyenne, Doku se révèle à l’Euro

L'attaquant, alors à Anderlecht, était arrivé en 2020 à Rennes comme l’étiquette d’une future star en attaque, et avait même battu des records de transfert. Une saison après, le joueur a rendu une copie en demi-teinte avec seulement deux buts inscrits et trois passes décisives en 30 rencontres. Si sa qualité technique a fait du bien à l’équipe, son manque de réalisme a été pointé du doigt. Cependant, ses récentes prestations à l'Euro ont refait briller le jeune belge, notamment face à l’Italie où il aura ébloui par sa technique et sa vivacité à seulement 19 ans.