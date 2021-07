ASSE Mercato : Un défenseur de Clermont dans les plans de Puel

Publié par ALEXIS le 13 juillet 2021 à 02:01

Le mercato estival de l’ ASSE est plombé par le dossier de la vente du club. Néanmoins, Claude Puel à quelques noms de potentiels renforts sur son calepin, dont celui d’un défenseur de Clermont Foot.

L' ASSE intéressée par les services de Hountondji

L’ ASSE pourrait piocher à Clermont Foot 63 comme à l’été 2019, avec le transfert de Alpha Nelson Cissoko (arrière droit de 24 ans). Selon les informations de France Bleu Pays d’Auvergne, le profil de Cédric Hountondji (27 ans) plait au manager général des Verts. L’arrière central du club promu en Ligue 1 est « tenu en haute estime par plusieurs clubs de Ligue 1, dont l’AS Saint-Étienne » d’après le média régional. Claude Puel est en effet en quête d’un défenseur central. Il ne peut plus compter sur Pape Abou Cissé. Ce dernier est retourné dans son club d’origine à l’Olympiakos (Grèce), à l'issue de son prêt de six mois à l’ ASSE en janvier 2021.

Qui est Cédric Hountondji ?

Cédric Hountondji est né à Toulouse d’un père d’origine béninoise. Il a fait ses débuts à l’US Orléans (2006-2009), avant d’intégrer le centre de formation du Stade Rennais FC (2009-2013). Passé professionnel, il a joué une seule saison (2013-2014) en Ligue 1 avec le club breton. Le défenseur a été prêté ensuite en Ligue 2, à LB Châteauroux (2014-2015), puis à l’AJ Auxerre (2015-2016).

Parti librement du SRFC, il s’est engagé avec le Gazélec Ajaccio à l’été 2016. Après deux saisons, il s’est exilé aux États-Unis, en MLS, précisément à New York City FC. Il a rejoint le PFK Levski Sofia (en Bulgarie) en 2018, avant de revenir dans l'Hexagone à Clermont. Lié au club auvergnat jusqu'en juin 2023, Cédric Hountondji vaut un million d'euros sur le marché des transferts.