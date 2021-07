PSG Mercato : Officiel, Ramé frappe un gros coup pour le Paris SG

Publié par JEAN-LUC D le 12 juillet 2021 à 21:40

Si Leonardo réalise un mercato de folie avec des recrues XXL pour l’équipe de Mauricio Pochettino, l’autre directeur sportif du PSG s’active aussi pour renforcer l’équipe féminine des Rouges et Bleus. Ulrich Ramé vient ainsi de frapper un gros coup sur le marché des transferts.

Le PSG signe la remplaçante d’Irène Paredes

Au terme de son contrat avec le Paris Saint-Germain, Irène Paredes a rejoint le FC Barcelone. Le club de la capitale lui cherchait donc une remplaçante au poste de défenseure centrale. Et c’est désormais fait. Ulrich Ramé, le nouveau directeur sportif de la section féminine des Rouges et Bleus a trouvé l’oiseau rare du côté de la Suède. En effet, le club parisien a officiellement annoncé ce lundi la signature d’Amanda Ilestedt en provenance du Bayern Munich. À 28 ans, l'internationale suédoise de 28 ans a paraphé un contrat de deux ans avec les Parisiennes, soit jusqu’en 2023.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée d’Amanda Ilestedt. La défenseure centrale et internationale suédoise s’est engagée avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2023. Originaire de Sölvesborg, Amanda Ilestedt débute sa carrière professionnelle en 2009, à l’âge de 16 ans, au FC Rosengard. En sept saisons au sein de la formation suédoise, elle glane cinq championnats, quatre Supercoupes et deux Coupes de Suède », a écrit le Paris SG sur son site officiel.

Amanda Ilestedt : « remporter plus de titres » avec PSG

Après la signature de son contrat, la nouvelle joueuse du Paris Saint-Germain a évoqué son arrivée dans la capitale, dévoilant notamment ses ambitions pour la nouvelle saison. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’Ulrich Ramé s’est offert les services d’une joueuse qui veut « rêver grand » à Paris.

« Je découvre mon troisième championnat, après la Suède et l'Allemagne. J'ai de l'expérience, aussi sur le plan international. J'espère pouvoir apporter tout cela au groupe, en plus d'une motivation sans faille ! Je veux aider l'équipe à remporter plus de titres ! Nous voulons conserver le titre évidemment, et bien sûr viser la victoire finale en Champions League, qui est un objectif important », a déclaré Amanda Ilestedt. C'est la quatrième signature pour le PSG après la lyonnaise Sakina Karchaoui, la Montpelliéraine Élisa De Almeida (23 ans) et la Bordelaise Estelle Cascarino (24 ans).