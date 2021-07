PSG Mercato : Real Madrid, accord trouvé pour Kylian Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 13 juillet 2021 à 14:11

En vacances depuis l’élimination de la France en huitième de finale de l’Euro 2020, Kylian Mbappé n’a pas encore réglé la question de son avenir avec le PSG. Annoncé avec insistance au Real Madrid, l’attaquant français pourrait trouver un accord sur sa situation personnelle.

Le Real Madrid garde espoir pour Kylian Mbappé

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le Paris Saint-Germain. Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo ne veulent toutefois pas perdre leur attaquant de 22 ans. Mais le club francilien pourrait-il prendre le risque de voir le champion du monde 2018 partir gratuitement l’été prochain ? La réponse à cette question laisse beaucoup d’espoir aux dirigeants du Real Madrid.

D’après les informations du quotidien madrilène AS, Florentino Pérez et les siens espèrent que le PSG va finir par se rendre à l’évidence que laisser Mbappé libre jusqu’à janvier serait une énorme erreur. Les Merengues misent donc sur un transfert de l’ancien buteur de l’AS Monaco d’ici la fin du mercato estival. Et comme le natif de Bondy ne rêve que du Real Madrid, le vice-champion de Liga croit en ses chances de le recruter. Un espoir qui ne fait pourtant pas l’unanimité en Espagne.

Kylian Mbappé prolongé au PSG jusqu’en 2023 ?

Pour Jorge Picon du quotidien AS, le Real Madrid se berce d’illusions en espérant parvenir à arracher Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain cet été. Le journaliste sportif explique que le Paris SG va finir par trouver un accord avec son jeune avant-centre pour continuer leur aventure au moins jusqu’à la Coupe du Monde 2022 au Qatar. « Les dirigeants de l'équipe française continuent de faire savoir qu'ils sont convaincus que l'attaquant finira par renouveler son contrat cet été, prolongeant son lien avec le PSG jusqu'au moins après la Coupe du monde au Qatar qui débute en novembre 2022 », indique Jorge Picon. Le feuilleton Mbappé est donc encore loin de connaître sa fin.