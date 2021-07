PSG Mercato : Real, Kylian Mbappé en veut à Nasser Al-Khelaïfi

Publié par JEAN-LUC D le 02 juillet 2021 à 10:49

Hier, le journal L’Équipe a annoncé que Kylian Mbappé a informé la direction du PSG qu’il ne compte pas prolonger son contrat pour le moment. Aux dernières nouvelles, l’ombre de Nasser Al-Khelaïfi planerait derrière cette décision fracassante.

PSG Mercato : Mbappé a annoncé à Pochettino qu'il restait

Dans son édition du jour, le quotidien Le Parisien confirme la bombe lâchée lundi matin par L’Équipe concernant le refus de Kylian Mbappé de prolonger son contrat qui expire en 2022 avec le Paris Saint-Germain. Arrivé en 2017 en provenance de l’AS Monaco contre un chèque de 180 millions d’euros, le meilleur buteur de la saison en Ligue 1 veut honorer sa dernière année de contrat avec les Rouges et Bleus. Il ne compte donc pas rejoindre le Real Madrid cet été comme annoncé régulièrement par la presse espagnole.

Toujours selon la même source, Mbappé a personnellement porté cette décision à son entraîneur Mauricio Pochettino le 23 juin, en marge du match de l’Euro entre la France et le Portugal. Le natif de Bondy apprécie énormément le coach argentin et croit qu’avec lui, le PSG peut remporter la Ligue des Champions la saison prochaine. Le média régional poursuit dans ses révélations sur ce dossier et souligne que plusieurs choses au Paris SG dérangent notamment le coéquipier de Neymar.

Kylian Mbappé n'a pas apprécié la déclaration d’Al-Khelaïfi

« Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. Je ne donne jamais de détails dans les médias sur des négociations en cours. Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est un garçon fantastique, comme personne et comme athlète (…) Mais s'il veut décider de qui on recrute ou pas, ça, ce n'est pas possible (…) Il a tout ce qu'il faut pour prolonger ici. Où peut-il aller ? Quels clubs, en termes d'ambition et de projet, peuvent aujourd'hui rivaliser avec le PSG ? », déclarait Nasser Al-Khelaïfi début juin dans une interview accordée au journal L’Équipe.

D’après Le Parisien, cette sortie de son président n’a pas du tout été du goût de Kylian Mbappé. D’ailleurs, lors d’une conférence de presse à Clairefontaine, le tricolore n’avait pas manqué de répondre au dirigeant qatarien expliquant qu’il ne lui avait jamais réclamé un joueur. Mieux, l’entourage du champion du monde 2018, ses deux parents et son avocate notamment, n’a pas une excellente relation avec le directeur sportif parisien Leonardo, ce qui complique aussi les négociations. Mbappé va donc rester à Paris et s’en aller librement l’été prochain. Sauf si le PSG parvient entre temps à renverser la situation.





