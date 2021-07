RCD Mallorca Mercato : Daniel Sturridge en Liga la saison prochaine ?

Publié par Thomas le 14 juillet 2021 à 00:36

Sans club depuis 2020 après avoir résilié son contrat avec le club turc de Trabzonspor en Süper Lig, l’attaquant anglais Daniel Sturridge a accepté la proposition du RCD Mallorca de venir s’entraîner avec l’équipe première. Tout juste promu en première division espagnole, après avoir terminé deuxième de Liga Smartbank (la D2 espagnole), le club des Baléares voit depuis hier l’ex-attaquant vedette de Liverpool s’entraîner avec ses joueurs. Pour rappel, Sturridge avait résilié son contrat en Turquie, après avoir été suspendu jusqu’en juin 2020 pour avoir participé à des paris sportifs, alors qu’il était sous contrat jusqu’en 2022.

Daniel Sturridge pourrait jouer en Liga la saison prochaine

C’est le compte officiel du club de Mallorca qui l’a annoncé sur ses différents réseaux sociaux. Daniel Sturridge a accepté l’offre du club espagnol pour venir s’entraîner lors de la présaison sous les ordres de Luis García Plaza. De quoi le relancer après plus d’un an sans avoir joué. Le natif de Birmingham pourrait par la suite s’engager avec le club majorquin, si les entraînements au club s’annoncent concluants. À 32 ans, l’attaquant passé par Manchester City, Liverpool, West Bromwich Albion et Trabzonspor connaîtrait un tout nouveau championnat lui permettant de se relancer. Le club espagnol devra aussi faire face aux prétentions salariales du joueur.

Sturridge pourrait se relancer à la suite de saisons étriquées

Véritable star à son arrivée chez les Reds de Liverpool en 2013, Daniel Sturridge empile les buts dès ses premières saisons où il forme un duo impressionant en attaque avec l’uruguayen Luis Suárez. Très vite, il devient titulaire seul en pointe après le départ du "pistolero" au FC Barcelone en 2014. Le joueur connaîtra par la suite de nombreuses blessures qui l’empêcheront d’exploiter son potentiel à 100 %. Il se voit par la suite barrer la route par le Brésilien Roberto Firmino, où il endossera un rôle de Super Sub. En 2018, il est prêté à West Bromwich où il se reblessera de nouveau. Sans club depuis 2020, Daniel Sturridge pourrait se relancer en Espagne à 31 ans.