LOSC Mercato : Les Dogues négocient avec un gardien de la Roma

Après le départ de Mike Maignan à l’AC Milan, le LOSC cherche un nouveau gardien titulaire, et aurait jeté son dévolu sur l’international suédois Robin Olsen, actuellement joueur de l'AS Roma. Comme l’avance le journaliste italien Gianluca Di Marzio, très au courant des dernières infos mercato en Italie, les dirigeants lillois se seraient mis en contact avec les dirigeants romains pour récupérer le portier de 31 ans, qui sort de deux prêts successifs à Everton, puis à Cagliari. Selon le journaliste, l'AS Roma devrait assurer une partie du salaire du joueur.

Gianluca Di Marzo informe que des pourparlers sont en cours entre l'AS Roma et le LOSC pour le transfert du gardien suédois Robin Olsen dans le Nord, sous la forme d’un transfert sec. Sortant de deux prêts, en Premier League à Everton et en Serie A à Cagliari, le gardien d’1m96 ne rentre plus dans les plans des dirigeants romains, il est donc sur le départ. Pour rappel, le club de la Louve vient d’enregistrer l’arrivée de Rui Patricio en provenance de Wolverhampton. Les lillois se renforceraient ainsi après la perte de Mike Maignan parti rejoindre l’AC Milan. L’AS Roma devrait, comme l’avance Di Marzo, assurer une partie du salaire du joueur.

Le LOSC enregistrerait une arrivée après de nombreuses pertes

Si le LOSC parvenait à enrôler le portier suédois de l'AS Roma, cela soulagerait les douloureux départs auxquels les Dogues ont dû faire face cet été. Tout juste Champion de France, les lillois ont très tôt perdu leur entraîneur vedette, Christophe Galtier, parti vers la Côte d’Azur et l’OGC Nice. Jocelyn Gourvennec avait alors été nommé récemment pour reprendre les rênes du club. Outre Mike Maignan à Milan et Boubakary Soumaré à Leicester, de nombreux joueurs ont vu leur cote augmenter cet été, après le titre de champion de France, notamment Renato Sanches, qui est aujourd’hui courtisé par le Barça.