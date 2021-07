LOSC Mercato : Le Barça se positionne sur une pépite lilloise

Publié par Thomas le 13 juillet 2021 à 00:17

Selon la presse espagnole, le FC Barcelone se serait intéressé sur la pépite lilloise Renato Sanches. Tout juste auréolé d’un trophée de champion de France avec le LOSC, le portugais de 23 ans, a réalisé un Euro 2020 de grande classe, où il a impressionné par sa maîtrise technique et sa force physique au milieu de terrain.

LOSC : Le Barça pense à Renato Sanches

L’Euro 2020 est une formidable occasion pour un joueur de se relancer, et d’être supervisé à plus grande échelle. Si la carrière de Renato Sanches battait de l’aile lors de son passage au Bayern Munich et à Swansea, le Portugais s’était véritablement relancé à Lille où il a, cette saison, remporté le championnat. Cet été, il a été l’un des joueurs les plus en vue de la sélection portugaise. Ses belles prestations récentes ont fait grimper la cote du milieu portugais sur le marché des transferts, au point où le Barça se serait penché sur son cas de très près.

Bien que le club catalan soit confronté à des difficultés financières sans précédent, Joan Laporta serait prêt à faire un écart pour la pépite portugaise. Cependant, si le Barça est sur le coup, Renato Sanches reste courtisé par de nombreux clubs européens, en Premier League notamment, où Tottenham et Arsenal restent à l'affût.

Le Barça cherche un milieu après l’échec Wijnaldum

Si lors de la fin du championnat tout semblait paisible pour les coéquipiers d’Antoine Griezmann, de nombreuses mésaventures sont intervenues depuis le début du mercato. Parmi elles, l’échec dans le dossier Georginio Wijnaldum, que le Barça supervisait depuis longtemps à Liverpool. Alors que le milieu néerlandais semblait proche de signer en Espagne, le Paris Saint-Germain est rentré dans la course au joueur, et avait réussi à le "chiper" aux Blaugranas. Malgré des déboires financiers, le Barça recherchait alors une alternative au hollandais pour renforcer son milieu de terrain, et verrait en Renato Sanches, le remplaçant idéal. Sous contrat avec le LOSC jusqu’en 2023, le Barça devra débourser une somme conséquente pour que les dirigeants des Dogues laisse filer leur pépite, estimée 30 M€ sur le site spécialisé Transfermarkt.