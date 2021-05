LOSC Mercato : Officiel, Mike Maignan s'engage avec l'AC Milan

Publié par ALEXIS le 27 mai 2021 à 17:00

Le LOSC a confirmé le transfert de Mike Maignan à l’AC Milan, ce jeudi 27 mai. C’est dans un communiqué sur son site internet que le club champion de France 2021 a officialisé le départ de son gardien de but en Serie A.

Le LOSC officialise le transfert de Mike Maignan

Champion de France avec le LOSC, Mike Maignan a quitté le club nordiste. Il s’est engagé avec l’AC Milan comme pressenti, après avoir passé la traditionnelle visite médicale. Le contrat du portier prendra effet dès l’ouverture officielle du mercato estival en Italie. Il a signé jusqu'en juin 2026, soit pour cinq saisons. « Lille OSC confirme l’accord total conclu avec l’AC Milan pour le transfert de Mike Maignan. Le gardien de but international français s’engagera définitivement avec le club Rossoneri dès l’ouverture officielle du marché des transferts en Italie », a appris le LOSC. « Merci Mike. Lille est fier de t’avoir compté dans ses rangs et te souhaite le plus bel avenir sous tes nouvelles couleurs », a ajouté le club nordiste.

13 M€ dans les caisses du LOSC

Mike Maignan (25 ans) jouera l’UEFA Champions League la saison prochaine, mais avec l’AC Milan, aussi qualifié pour la compétition, à l’instar du LOSC, champion de Ligue 1. Le 3e portier de l’équipe de France retrouvera deux anciens coéquipiers au sein du club lombard. Il s’agit de Zlatan Ibrahimovic qu’il a côtoyé au PSG entre 2012 et 2015 et Rafael Leão avec qui il a joué au LOSC lors de la saison 2018-2019. D'après le site spécialisé Transfermarkt, le transfert du natif de la Guyane à l'AC Milan a été conclu à 13 M€. Quant à L'Équipe, il évoque une indemnité de transfert autour de 15 M€.