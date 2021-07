PSG Mercato : Real, coup de pression pour Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 16 juillet 2021 à 09:45

Un an avant l’expiration de son contrat, Kylian Mbappé fait parler du côté du Paris Saint-Germain. La presse espagnole croit savoir que l’attaquant de 22 ans souhaite rejoindre le Real Madrid dans les prochains jours.

Kylian Mbappé dans l’attente du Real Madrid

Actuellement en vacances, Kylian Mbappé n’a pas encore repris les entraînements avec le Paris Saint-Germain. Pour la presse espagnole, l’attaquant du PSG n’est pas certain de signer son retour au Camp des Loges. AS révèle ce jeudi que l’avant-centre de 22 ans espère un « signal fort » du Real Madrid qu’il souhaite rejoindre cet été. À un an de l’échéance de son contrat à Paris, le champion du monde du monde tricolore n’aurait que la tête à un transfert à Madrid. Pour le quotidien madrilène, le joueur espère un changement d’air avant le 1er août, date de la première rencontre officielle du club francilien. Les hommes de Mauricio Pochettino seront opposés au Lille OSC dans le cadre du Trophée des champions.

Une offensive du Real dans les tuyaux ?

D’après le journal, le Real Madrid ne compte pas aller au bras de fer avec le Paris Saint-Germain. S’inspirant des récentes expériences catalanes avec Neymar Jr ou encore Marco Verratti, les Merengues ne souhaitent pas essuyer un lourd revers dans ce dossier. De même, avec les importantes pertes que le Real vient d’enregistrer, le vice-champion d’Espagne doit beaucoup vendre s’il souhaite enrôler Kylian Mbappé cet été. Dans le cas contraire, le club dirigé par Florentino Pérez espère trouver un accord avec le natif de Bondy en janvier, lorsqu’il sera alors libre de s’engager avec le club de son choix. Mais pour le clan de Mbappé, cité par le quotidien espagnol, il n’est pas question d’en arriver là. La source assure que l’entourage du principal concerné estime que « débuter la saison au PSG sans avoir renouvelé sera une situation compliquée et stressante pour le joueur ». Reste plus qu’à attendre la décision du Real Madrid cet été.