Chelsea Mercato : RC Lens et West Bromwich veulent Chalobah

Publié par Gary SLM le 16 juillet 2021 à 16:06

Le mercato estival continue de battre son plein. Trevoh Chalobah, passé par le FC Lorient, pourrait rejoindre le RC Lens qui lutte pour son transfert avec West Bromwich Albion.

Chelsea Mercato : Ça se bouscule pour Trevoh Chalobah

Trevoh Chalobah, le défenseur anglais de Chelsea, pourrait poursuivre sa carrière en Ligue 1. Après un prêt fructueux au FC Lorient, la direction du club Merlu s’est engagée avec les Blues pour obtenir son transfert définitif. Il faut noter que son prêt était sans option d’achat, ce qui a rendu automatique son retour à Chelsea après le dernier match de la saison.

Clairement relancé, le joueur de 22 ans suscite l’intérêt de plusieurs clubs, et pas que des équipes de Ligue 1. En Premier League, West Bromwich Albion aimerait le recruter et parle pour ce faire avec Chelsea FC. En Ligue 1, le RC Lens, auteur d’une excellente saison 2021, s’est aussi aligné pour le recruter. Les Sang et Or ont même déjà engagé des pourparlers avec les représentants du joueur et les dirigeants de Chelsea pour son transfert, selon Foot Mercato.

Aucune tendance ne se dégage pour l’heure sur l’identité du club que pourrait rejoindre le natif de Freetown la saison prochaine. Le défenseur de 22 ans pourrait aussi bien rester à Chelsea puisque Thomas Tuchel, l’entraîneur allemand du club londonien, a suivi ses prestations avec Lorient la saison dernière. Le joueur a disputé 29 matchs dans le championnat français que l’entraîneur allemand connaît très bien pour y avoir entraîné le PSG. Trevoh Chalobah s’est offert le luxe d’inscrire 2 buts sous le maillot du FC Lorient, ce qui compte fortement aux yeux de l’ex-coach du Paris SG.

De l’intérêt du RC Lens pour Trevoh Chalobah

Après avoir laissé filer Loïc Badé au Stade Rennais FC, le club Lensois est en pleine restructuration de sa défense. Engager un joueur de ce niveau serait pour Franck Haise une bonne trouvaille pour conserver à son équipe une autorité dans ce secteur de jeu. Trevoh Chalobah est estimé 3,5 millions d’euros, un montant qui pourrait augmenter selon l’insistance des clubs intéressés par les services du joueur.