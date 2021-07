ASSE mercato : Les Verts et Nantes en lutte pour la révélation Osorio

Publié par Thomas le 16 juillet 2021 à 14:57

Selon la presse transalpine et notamment du journaliste italien Gianluigi Longari, l’ ASSE et le FC Nantes se retrouveraient au coude à coude pour faire venir le défenseur central vénézuélien de 27 ans Yordan Osorio. Actuellement, le joueur appartient à Parme, qui est descendu cette saison en Serie B. Le vénézuélien, malgré une saison laborieuse de son club, fait partie des grandes révélations en défense de Serie A. Le club italien a besoin d’argent et pourrait se séparer de son défenseur, qui est sous contrat jusqu’en 2024 avec les Gialloblù.

Le défenseur vénézuélien Yordan Osorio pisté l’ ASSE et le FC Nantes

Désireux de renforcer leurs défenses, l'AS Saint-Étienne et le FC Nantes seraient à la lutte pour recruter le défenseur central du Parme Calcio, le vénézuélien Yordan Osorio qui sort d’une saison très convaincante malgré la relégation du club italien en Serie B. Le club italien est dans l’obligation de vendre ses meilleurs joueurs pour s’en sortir financièrement, et voit en l’intérêt porté par les deux clubs français pour Osorio, une opportunité à saisir. En quête d’un défenseur central pour pallier le départ de Pape Abou Cissé, l’ASSE se voit concurencé par le FC Nantes. Les deux clubs français devront pouvoir proposer un contrat d’au moins trois saisons à Osorio et s’aligner sur ce que le défenseur touche à Parme à savoir 60 000 euros par mois.

Une saison convaincante malgré la relégation en Serie B

Ancien joueur du Vitoria Guimaraes au Portugal, le défenseur central vénézuélien a réalisé une bonne saison à Parme en Serie A en disputant 23 rencontres de championnat. Nouveau club de Gianluigi Buffon, Parme est arrivé lanterne rouge du championnat italien et rejoindra donc la Serie B l’année prochaine. Selon le site Transfermarkt, l’international vénézuélien de 27 ans (12 sélections avec son pays) possède une valeur sur le marché de 4 millions d’euros, à 3 ans du terme de son contrat en Italie.