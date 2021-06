Juventus Mercato : Officiel, Buffon retrouve son club formateur

Publié par Timothy le 17 juin 2021 à 13:00

C'est officiel ! Gianluigi Buffon retrouve le Parme AC en Serie B, son club formateur. En fin de contrat avec la Juventus de Turin, le portier emblématique de 43 ans ne raccroche pas les gants. À la recherche d’un nouveau challenge, il a reçu plusieurs offres, mais l'une d'elles a tapé dans l'oeil de "Gigi Buffon", qu'il a vu comme un retour aux sources.

Le Parme AC est un club italien que le portier connaît comme sa poche. En 1991, tout juste âgé de 13 ans, il rejoint le centre de formation de Parme. En 1995, il fait ensuite ses débuts professionnels au sein de ce même club, avant de rejoindre la Juventus de Turin en 2001.

Buffon signe à Parme, la retraite attendra

Le joueur italien ne souhaite décidement pas mettre un terme à sa carrière professionnelle. "J'ai décidé de continuer à jouer parce que je me sens toujours bien", avait-il déclaré récemment. Le pressing du directeur général de Parme, Javier Ribalta, y est pour quelque chose. Ainsi que la volonté de l'entraîneur, Enzo Maresca, son ancien coéquipier à la Juventus, de l'avoir dans l'équipe. "Les performances que j'ai faites sont la meilleure réponse. À un certain âge, j'ai trouvé une certitude : tes coéquipiers te donnent les plus grandes réponses. Lorsque vous entrez dans le vestiaire, vous percevez ce qu'ils pensent de vous", indiquait-il.

"Superman est de retour", a annoncé le club de Parme sur son compte Twitter, en diffusant une vidéo conclue par quelques mots de la légende italienne : "Je suis de retour". Le club de Parme n'a pas précisé les conditions de ce retour, mais d'après la presse italienne, Gianluigi Buffon s'est engagé pour une durée de deux ans. Il est également assuré d'être titulaire et capitaine, avec des garanties sur une reconversion dans le club après la fin de sa carrière.

En club, "Gigi Buffon" comptabilise un beau palmarès. Il a remporté 1 coupe UEFA, 9 championnats d'Italie, 1 championnat de France, 1 championnat d'Italie de Serie B, 5 coupes d'Italie, 6 supercoupes d'Italie et 1 trophée des champions. Il a également participé à 3 finales de Ligue des Champions en 2003, 2015 et 2017. Il a été nommé pour le Ballon d'or à huit reprises, terminant deuxième en 2006 et quatrième en 2017. Sans compter qu'il a été élu cinq fois « Meilleur gardien de football de l'année ». Avec 657 matchs, il est le recordman du nombre de matches joués en Serie A.