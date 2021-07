PSG Mercato : Mbappé au Real, la porte se ferme brutalement !

Publié par Timothée Jean le 16 juillet 2021 à 16:20

Kylian Mbappé, en fin de contrat en juin 2022 avec le PSG, intéresse fortement le Real Madrid. Le club madrilène aurait même entamé de nouvelles manoeuvres en vue de son transfert. Mais les Merengues viennent de recevoir une réponse ferme dans ce dossier.

PSG Mercato : Le Real Madrid passe à l’action pour Mbappé

Attaquant du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé est actuellement en vacances depuis l'élimination de l'équipe de France en huitièmes de finale de l'Euro 2020 contre la Suisse et son tir au but manqué. Pourtant, son avenir anime toujours le mercato PSG. En effet, l’attaquant français est à une année de la fin de son contrat et ne semble pas enchanté à l’idée de prolonger au Paris Saint-Germain. Cette hésitation fait trembler les supporters parisiens, d'autant plus que le champion du monde n’a jamais caché son admiration pour le Real Madrid.

D’ailleurs, le géant madrilène serait passé à l’offensive en vue d’arracher sa signature lors de ce mercato estival. Le journal AS révèle en effet que les dirigeants madrilènes auraient approché leurs homologues parisiens pour se renseigner sur la disponibilité du joueur de 21 ans. Mais la réponse de la direction du PSG ne s’est pas faite attendre.

Kylian Mbappé "n’est pas à vendre"

Le média espagnol explique que la réponse du club de la capitale a été catégorique : « Mbappé n’est pas à vendre », quel que soit le prix. Cette réponse ferme de la direction de PSG cache-t-elle l’espoir de voir le champion du monde prolonger son aventure à Paris ? Pour l’heure, les dirigeants du Real Madrid préfèrent rester discrets sur cette piste offensive, tout en espérant que Kylian Mbappé ne prolonge pas son bail afin de le récupérer gratuitement dans douze mois. De son côté, le PSG s’active toujours pour convaincre le joueur de signer un nouveau contrat à Paris. Sauf que l’attaquant parisien continue toujours de mûrir sa réflexion pour prendre la bonne décision sur son avenir.