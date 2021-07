Stade Rennais Mercato : 18M€, Holveck tente un joli coup à l’Ajax

Publié par ALEXIS le 17 juillet 2021 à 13:36

Le Stade Rennais poursuit son mercato sous la houlette de Florian Maurice. Après Loïc Badé et Kamaldeen Sulemana, le club breton fonce sur un défenseur de l’Ajax Amsterdam. Rennes aurait arrêté une offre de 18 M€ pour ce dernier.

Le Stade Rennais propose 18 M€ pour Alvarez, l'Ajax refuse

Le Stade Rennais ne lésine pas sur les moyens pour se renforcer convenablement lors de ce mercato estival. Les dirigeants ont sorti le chéquier pour recruter Loïc Badé (21 ans) au RC Lens et Kamaldeen Sulemana (19 ans) au FC Nordsjælland (Danemark). Le défenseur central et l'ailier gauche ont signé pour respectivement 20 M€ et 15 M€ hors bonus. La direction du SRFC ne compte pas s’arrêter là, surtout que l'équipe du coach Bruno Genesio est qualifiée pour le Ligue Europa Conférence. Elle négocie en ce moment le transfert d’Edson Alvarez de l’Ajax Amsterdam.

Selon les échos de la presse néerlandaise relayés par L’Équipe, le président Nicolas Holveck a proposé 18 M€ aux Lanciers pour le transfert de leur N°4. Le média De Telegraaf se montre plus précis sur l’offre du Stade Rennais. Cette source croit savoir que l’indemnité de transfert proposé par le club de Ligue 1 a été rejetée aussitôt par le club néerlandais.

Qui est Edson Alvarez ?

Edson Alvarez est un polyvalent joueur (milieu défensif, arrière central ou latéral droit). Il est international mexicain depuis février 2017 et compte 41 sélections (pour 2 buts inscrits). Recruté au Club America (Mexique) par l’Ajax en 2019 contre un montant de 15 M€, le joueur de 23 ans a disputé 62 matchs sous le maillot des Ajacides, pour 4 buts marqués et 2 passes décisives offertes. La cible du Stade Rennais est sous contrat jusqu'à fin juin 2024. Sa valeur marchande est de 14 M€ si l'on se fie à l'estimation du site spécialisé Transfermarkt.