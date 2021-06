Stade Rennais Mercato : Nicolas Holveck tente un coup à 15M€

Publié par JEAN-LUC D le 23 juin 2021 à 21:06

Nicolas Holveck et le Stade Rennais vont devoir s’activer cet été pour renforcer l’équipe de Bruno Genesio. Le club breton suivrait même déjà une piste étrangère estimée à 15 millions d’euros.

Stade Rennais : un ancien de Liverpool dans le viseur ?

En fin de contrat le 30 juin, Damien Da Silva a quitté le Stade Rennais pour s’engager avec l’Olympique Lyonnais. Les dirigeants rennais sont donc à la recherche d’un nouveau renfort afin de compenser le départ de son ancien capitaine. Alors que le club breton est annoncé sur les traces de William Saliba, prêté cette saison à l’OGC Nice par Arsenal, ainsi que David Luiz, en fin de contrat avec les Gunners, Nicolas Holveck scrute également d’autres pistes.

En effet, d’après les informations de Sport Bild, le défenseur turc Ozan Kabak, prêté par Schalke 04 à Liverpool cet hiver, fait partie des joueurs suivis par le Stade Rennais pour renforcer sa défense centrale. Florian Maurice, le directeur sportif du SRFC s’est même déjà rapproché de l’entourage du joueur de 21 ans afin de prendre la température. Endetté, le club allemand ne devrait pas retenir forcément Ozan Kabak et pourrait même accepter de négocier en cas d’offre avoisinant les 15 millions d’euros. Mais le Stade Rennais n’est pas le seul club intéressé par le jeune international turc.

Grosse bataille pour Ozan Kabak ?

Très peu utilisé par Jürgen Klopp cette saison en Premier League (9 matches), et même malgré les nombreuses absences en défense, Ozan Kabak n’a pas pu prouver son potentiel et est donc retourné en Allemagne, à Schalke, relégué en Bundesliga 2. Mais le natif d’Ankara pourrait changer d’air cet été puisqu’il dispose de plusieurs options. Outre le Stade Rennais, Newcastle United, Leicester City et l’OGC Nice sont aussi positionnés pour récupérer Kabak d’ici le 31 août. Reste maintenant à savoir quel choix fera le joueur pour la suite de sa carrière.