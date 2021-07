RC Strasbourg : Gameiro, le gros coup du Racing officialisé !

Publié par Ange A. le 18 juillet 2021 à 22:30

Dans les tuyaux depuis quelques jours, la signature de Kevin Gameiro au RC Strasbourg a été officialisée ce dimanche. L’attaquant de 34 ans rejoint le Racing en tant que joueur libre en provenance du FC Valence.

L’arrivée de Kevin Gameiro à Strasbourg officialisée

Le Racing Club de Strasbourg vient de frapper un joli coup sur le marché estival. Dans un communiqué publié dimanche, Strasbourg a annoncé la signature de Kevin Gameiro pour deux ans. Julien Stéphan, le nouveau coach strasbourgeois, tient un renfort offensif de poids après avoir enregistré les départs de Kévin Zohi et d’Idriss Saadi. L’attaquant de 34 ans rejoint le club de l’Alsace en tant que joueur libre. Il n’a pas prolongé son contrat avec le FC Valence. Le joueur passé par le Paris Saint-Germain ou encore le FC Lorient est la quatrième recrue estivale du RCSA. Le latéral droit polonais Karol Fila a été recruté en provenance du Lechia Gdansk. Lucas Perrin et Jean-Eudes Aholou sont respectivement prêtés cette saison par l’Olympique de Marseille et l’AS Monaco.

Un retour aux sources pour le buteur

En signant au RC Strasbourg, Kevin Gameiro effectue non seulement son retour au bercail, mais surtout dans son club formateur. Un temps annoncé à l’Olympique de Marseille, l’avant-centre a finalement opté pour un retour aux sources. L’attaquant tricolore (13 sélections/ 3 buts) a arboré le mythique maillot bleu de 2005 à 2008. Durant son premier passage, il a inscrit 17 buts et offert une passe décisive en 68 apparitions. Après deux expériences au FC Lorient et au Paris Saint-Germain, Kevin Gameiro a posé ses valises en Liga du côté de Séville en 2013. Il a passé deux saisons chez les Rojiblancos avant de rejoindre l’Atlético Madrid en 2016. En 2018, il s’est engagé au FC Valence avec qui son contrat vient d’expirer. Il est désormais question pour lui de boucler la boucle en Alsace.