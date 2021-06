OM Mercato : Énorme confidence dans le dossier Kevin Gameiro

Publié par Ange A. le 25 juin 2021 à 09:00

L’Olympique de Marseille a coché le nom de Kevin Gameiro pour renforcer son secteur offensif. Mais ses antécédents avec le buteur de 34 ans pourraient jouer un vilain tour à Pablo Longoria.

Avec Kevin Gameiro, Longoria vise un coup double à Valence

L’Olympique de Marseille a besoin de renforts pour son secteur offensif. Suite au départ de Florian Thauvin et ceux à venir de Valère Germain et Dario Benedetto, l’OM doit recruter durant le mercato estival. Pablo Longoria a déjà confirmé la venue de Konrad de La Fuente en provenance du FC Barcelone. Le président marseillais souhaite boucler deux autres coups en Liga. Il vise notamment Daniel Wass et Kevin Gameiro, tous deux sociétaires de Valence. Ces deux dossiers sont d’ailleurs en bonne voie. Seulement, pour François Miguel Boudet, l’intérêt de Longoria pour Gameiro est assez surprenant. Le journaliste de Furia Liga rappelle en effet une anecdote au sujet des deux hommes lorsque le dirigeant olympien officiait encore chez les Naranjas.

Gameiro, ancien indésirable de Longoria

Comme le souligne le journaliste, Kevin Gameiro a été pendant longtemps un indésirable à Valence aux yeux du président marseillais. Il rappelle à cet effet que l’Espagnol a essayé de refourguer en vain l’ancien buteur du Paris Saint-Germain. Alors que l’avant-centre est annoncé à Marseille, François Miguel Boudet « se pose des questions ». « C’est une rumeur très surprenante, sachant que Longoria au moment de son passage à Valence a essayé de le vendre un peu partout en Europe et même en Chine, car très gros salaire. Apparemment, c’est environ 2,5 et 3 millions net par an. C’est un joueur que j’aime beaucoup, mais ça doit faire 5 ans qu’on doit se poser des questions », a déclaré le confrère spécialiste du football espagnol.