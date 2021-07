PSG Mercato : Real, Kylian Mbappé a une exigence exceptionnelle

Publié par JEAN-LUC D le 19 juillet 2021 à 08:05

Si le PSG attend toujours la réponse de Kylian Mbappé concernant une prolongation de son contrat qui expire en juin 2022, le Real Madrid rêve de le recruter cet été. De son côté, l’attaquant de 22 ans a une ultime exigence pour les dirigeants parisiens.

Kylian Mbappé veut parler avec l’Émir en personne

Pour le convaincre de prolonger son contrat au Paris Saint-Germain, Doha a fait une offre hors marché à Kylian Mbappé, avec en prime le même salaire que son partenaire Neymar, sans compter des renforts de poids afin de lui prouver l’ambition du club et de ses dirigeants. Mais d’après les révélations de Gregory Schneider, cela ne semble pas suffire à l’international français qui compte bien parler directement à l’Émir du Qatar en personne.

« On ne lui a pas dit, pas donné la garantie, qu’il pourrait partir en 2022 s’il devait prolonger au PSG. Donc, la seule manière de partir, c’est d’être libre. Dans sa tête, Mbappé se dit qu’ils ont coincé Ben Arfa, Rabiot, Verrati et Neymar. Mbappé se dit que s’il signe, il va être bloqué », a expliqué le journaliste sur La Chaîne L’Équipe. L’ancien buteur de l’AS Monaco n’écarte pas forcément un renouvellement avec le club parisien, mais des garanties au plus haut niveau sur le fait qu’il ne se retrouvera pas dans une sorte de prison une fois le nouveau bail signé.

« Il ne veut pas une garantie morale, il ne veut pas de la parole de Leonardo ni de Nasser Al-Khelaïfi. Il veut la parole d’Al-Thani. Donc si l’Émir du Qatar, je te laisse partir après si tu prolonges, il le croira et cela se passera comme ça. Car Nasser peut lui garantir un truc, et l’Émir passe au-dessus de lui et ça ne va pas tenir. Tant qu’il n’a pas cette assurance de l’Émir, il ne s’approche pas d’un stylo à moins de 10 mètres », a précisé le journaliste de Libération. Arrivé en 2017 contre une enveloppe de 180 millions d’euros, Mbappé est conscient que sa situation actuelle le place en position de force vis-à-vis du PSG, mais n’est pas complètement fermé à une prolongation.

Kylian Mbappé attendu au Camp des Loges

Après avoir accueilli Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos et Gianluigi Donnarumma, le Paris Saint-Germain va voir débarquer deux renforts dès la semaine prochaine. En effet, selon les informations du journal Le Parisien, Kylian Mbappé et Presnel Kimpembe vont faire leur retour à l’entraînement avec le PSG. Après trois semaines de vacances, les deux internationaux tricolores sont attendus au Camp des Loges vendredi ou samedi prochain pour faire connaissance avec leurs nouveaux coéquipiers.