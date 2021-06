PSG Mercato : C’est officiel, Georginio Wijnaldum est Parisien !

Publié par JEAN-LUC D le 10 juin 2021 à 16:00

Comme annoncé depuis ces derniers jours, Georginio Wijnaldum est désormais un nouveau joueur du PSG. Le club de la capitale vient d’annoncer lui-même la bonne nouvelle à ses supporters.

Mercato PSG : Georginio Wijnaldum a signé jusqu’en 2024

Après cinq ans de bons et loyaux et services à Liverpool, Georginio Wijnaldum s’offre un nouveau challenge européen avec le Paris Saint-Germain. Libre, l’international néerlandais de 30 ans était l’une des opportunités du marché que plusieurs grands clubs européens se disputaient. D’ailleurs, le milieu de terrain défensif était à deux doigts de s’engager en faveur du FC Barcelone quand le PSG a fait une proposition colossale pour retourner la situation dans cette affaire. Un très gros coup signé Leonardo, le directeur sportif du Paris Saint-Germain.

« Le Paris Saint-Germain est heureux d’annoncer l’arrivée dans son effectif de Georginio Wijnaldum. Arrivé en provenance de Liverpool, le milieu de terrain néerlandais s’engage avec le club de la capitale jusqu’au 30 juin 2024. Le natif de Rotterdam, a été formé au Sparta Rotterdam, avant de jouer ensuite pour deux des plus grands clubs des Pays-Bas, le Feyenoord Rotterdam (135 matchs, 25 buts) puis le PSV Eindhoven (154 matchs, 56 buts) avec lequel il remporte le titre de Champion en 2014-2015. »

Après un court passage chez les Magpies de Newcastle, « Gini » rejoint les Reds de Liverpool à l’été 2016. Sous le maillot du club de la Mersey, le polyvalent milieu de terrain néerlandais remportera notamment la Ligue des Champions en 2019, puis la Premier League en 2019-2020. Avec les Reds, il dispute 237 matchs et inscrit 22 buts, remportant également une Supercoupe d’Europe (2020) et une Coupe du Monde des Clubs (2020). Georginio Wijnaldum (30 ans) est également devenu un élément prépondérant de la sélection nationale néerlandaise ces dernières années.

Avec les Oranges, il compte 75 capes et 22 buts, prenant part au beau parcours lors de la Coupe du Monde 2014 avec une troisième place. Avant cela, « Gini a connu l’ensemble des sélections de jeunes de son pays », écrit le vice champion de France sur son site officiel. De son côté, le compatriote de Memphis Depay n’a pas caché sa joie en posant ses valises à Paris.

La réaction de Georginio Wijnaldum après la signature de son contrat

Après la signature de son nouveau contrat, qui fait désormais de lui le coéquipier de Neymar et de Kylian Mbappé, l’ancien protégé de Jürgen Klopp a réagi sur le site officiel du PSG. « Rejoindre le Paris Saint-Germain est un nouveau défi pour moi, a détaillé Georginio Wijnaldum après la signature de son contrat. J’intègre une des meilleures formations d’Europe et j’ai à cœur de pouvoir apporter mon envie et ma détermination à ce projet ambitieux. Le Paris Saint-Germain a prouvé son statut ces dernières années et je suis certain qu’ensemble, pour nos supporters, nous pourrons encore aller plus loin et plus haut », a déclaré Georginio Wijnaldum. Après le milieu néerlandais, le gardien de but italien de 22 ans, en fin de contrat avec l’AC Milan, Gianluigi Donnarumma, pourrait débarquer aussi chez les Rouges et Bleus.