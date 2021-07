PSG Mercato : La Juve refroidit encore Paris pour Ronaldo

Publié par Ange A. le 25 juillet 2021 à 03:18

Kylian Mbappé annoncé sur le départ au Paris Saint-Germain, le nom de Cristiano Ronaldo revient avec insistance du côté du PSG. Mais la Juventus de Turin ne compte pas lâcher sa superstar cet été comme l’a encore fait savoir Pavel Nedved.

La Juventus ferme la porte à Cristiano Ronaldo

L’avenir de Kylian Mbappé fait beaucoup parler cet été. Et pour cause, il ne reste plus qu’un an de contrat à l’attaquant peu enclin à prolonger son bail dans la capitale. Comme ces dernières années, le nom du natif de Bondy est associé au Real Madrid. Ce samedi, Le Corriere dello Sport indique même que la direction du PSG a déjà ouvert la succession du champion du monde tricolore. Pour le journal, Paris souhaite faire de Cristiano Ronaldo son prochain numéro 7 en cas de transfert de Mbappé. Un échange incluant Mauro Icardi avec la Juventus de Turin est évoqué par la source. Seulement, il ne s’agit que de canular comme vient de l’indiquer Pavel Nedved, le directeur général des Bianconeri.

CR7 attendu à Turin lundi

Pour le Ballon d’Or 2004, l’ancien goléador du Real Madrid sera bien Bianconero la saison prochaine. Le Portugais ira donc au moins au bout de son contrat avec la Vieille Dame. « Cristiano Ronaldo va revenir de vacances pour être avec nous ce lundi, le 26 juillet. Il reviendra et restera avec nous. Allegri a envie d’avoir Cristiano et Dybala avec lui, ensemble. Nous allons donc discuter aussi en ce sens avec l’agent de Dybala », assure Pavel Nedved au micro de Sky Italia. Reste maintenant à savoir si cette énième sortie d’un responsable turinois suffira à mettre fin aux rumeurs concernant un départ de CR7 de la Juve vers le Paris Saint-Germain. Le club italien pourrait même discuter de la prolongation de son contrat. Un nouveau bail d’un an, soit jusqu’en 2023, est évoqué par des médias pro-turinois.