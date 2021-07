PSG Mercato : Kylian Mbappé s’en va, Cristiano Ronaldo arrive

Publié par JEAN-LUC D le 24 juillet 2021 à 17:58

Kylian Mbappé et Cristiano Ronaldo pourraient être les tubes des dernières semaines du mercato estival. L’attaquant du PSG pourrait rejoindre le Real Madrid tandis que la star de la Juventus Turin viendrait le remplacer dans l’équipe de Mauricio Pochettino.

Kylian Mbappé transféré au Real Madrid cet été ?

De retour de vacances, Kylian Mbappé a rencontré son entraîneur Mauricio Pochettino vendredi pour lui confirmer qu’il ne compte pas prolonger son contrat qui expire le 30 juin 2022. Malgré le recrutement de folie réalisé par Leonardo avec Gigi Donnarumma, Sergio Ramos, Achraf Hakimi et Georginio Wijnaldum, le champion du monde 2018 ne veut pas renouveler son engagement, mais ne compte pas non plus aller au clash pour forcer son départ.

Il laisse la possibilité au Paris Saint-Germain de choisir entre une vente cet été ou un départ gratuit l’été prochain. Selon le journal Marca, malgré les propos rassurants de Nasser Al-Khelaïfi, le PSG pourrait bien laisser partir Mbappé. Sa succession fait même l’objet d’intenses tractations souterraines.

Le PSG prêt à tout pour arracher Cristiano Ronaldo à la Juventus

En effet, le Corriere dello Sport annonce ce samedi qu’un échange avec la Juventus Turin incluant Mauro Icardi et un départ de Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo peut très bien débarquer à Paris d’ici le 31 août prochain. « Son agent Jorge Mendes n’a pas demandé un transfert et a fait savoir que Ronaldo pourrait rester une année de plus, jusqu’à la fin de son contrat. En attendant, il a cependant ajouté à la table un possible accord avec le PSG. L’international portugais est le bon joueur pour compléter le groupe de stars en vue d’une nouvelle tentative pour remporter la Ligue des Champions et briller avant le Mondial au Qatar », explique le journal italien.

Surtout que pouvoir compter sur Neymar et Cristiano Ronaldo dans la même équipe pourrait rapidement faire oublier le départ de l’ancien Monégasque. Le quotidien conclut en assurant que si « Nasser Al-Khelaïfi accepte de céder Mbappé au Real, cela peut lancer l’effet domino qui pourrait amener CR7 à Paris et peut-être Mauro Icardi à Turin. » Autant dire que le dossier Mbappé va cristalliser l’actualité du Paris Saint-Germain les prochaines semaines avant la fin du mercato.