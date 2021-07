ASSE : Puel lâche une annonce tonnante sur le Mercato de Sainté

Publié par JEAN-LUC D le 25 juillet 2021 à 11:58

Claude Puel et l’ ASSE ont été battus par Clermont Foot 63 (2-3), ce samedi en fin d'après-midi, en amical au Stade Geoffroy-Guichard. Après la rencontre, l’entraîneur des Verts a fait le point sur le mercato estival.

Claude Puel continue de regarder sur le marché

Jean-François Soucasse, le nouveau président exécutif de l'AS Saint-Étienne, avait prévenu dans les colonnes du journal Le Progrès : « le mercato sera atone et inédit. Si on considère qu’il y a une occasion à saisir, et que l’on en a la capacité, on fera le nécessaire. » Et jusqu’à ce jour, l’ ASSE n’a toujours pas enregistré sa première recrue à part la prolongation de contrat de son attaquant Romain Hamouma. Une situation qui ne devrait pas changer forcément selon Claude Puel.

« Je me concentre sur mon groupe. Je me suis exprimé là-dessus. Si un joueur devait nous rejoindre, c'est parce qu'il représente une valeur ajoutée à l'effectif, sinon ce n'est pas la peine », a déclaré l’entraîneur de l’équipe stéphanoise au micro du quotidien L’Équipe. Toutefois, l’ASSE pourrait se renforcer selon les opportunités du marché. Le successeur de Jean-Louis Gasset se verrait ainsi accueillir un ou deux nouveaux joueurs. « Si on a une opportunité ou deux, on les saisira, si on ne les a pas, on ne recrutera pas et on fera avec notre effectif. Cet effectif a terminé au milieu du classement », a précisé Puel. Aux dernières nouvelles, les Verts tentent bel et bien d’attirer de nouveaux visages pour la saison prochaine.

Mercato ASSE : Les dernières cibles des Verts

Évoqué il y a quelques jours par le compte Twitter GaëlB42, l’intérêt de l’AS Saint-Étienne pour Nicolas Nkoulou semble de plus en plus sérieux. Laissé libre par le Torino FC à la fin de son contrat le 30 juin dernier, le défenseur central de 31 ans intéresse énormément Claude Puel qui aimerait profiter de son expérience aux côtés d'Harold Moukoudi, Saïdou Sow et Timothée Kolodziejczak.

D’après le site spécialisé JaloMe-Info, un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours malgré la concurrence de Bordeaux et du Betis Séville. Ce n’est pas tout. À en croire les informations de Foot Mercato, l’ASSE est aussi en concurrence avec les Girondins de Bordeaux et le LOSC pour l’attaquant de Parme Yann Karamoh.

Affaire à suivre donc…