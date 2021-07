ASSE Mercato : Ça chauffe entre Sainté et un ancien de l’OL

Publié par Ange A. le 25 juillet 2021 à 07:58

En quête de renfort défensif, l’AS Saint-Étienne aurait coché le nom d’un ancien défenseur central de l’Olympique Lyonnais. Aux dernières nouvelles, les négociations vont bon train entre l’ ASSE et l’ancien Gone.

Un ancien de l’OL bientôt à l’ ASSE ?

L’AS Saint-Étienne est l’un des rares clubs de l’élite à ne pas encore avoir signé de recrue cet été. Claude Puel souhaite pourtant renforcer deux secteurs de jeu durant le marché des transferts. Le coach stéphanois attend un nouvel attaquant ainsi qu’un nouveau défenseur central. Mais avec les moyens limités du club ligérien, le coach de l’ ASSE ne peut viser que les joueurs en fin de contrat ou ceux ayant une faible valeur marchande. Dans ce sens, le club du Forez serait proche de rapatrier un ancien défenseur de l’Olympique Lyonnais. Ces dernières heures, un intérêt de Saint-Étienne pour Nicolas Nkoulou a ainsi été révélé. Le défenseur camerounais passé par Marseille et Lyon est libre de tout contrat cet été après l’expiration de son bail au Torino.

Déjà un accord entre Sainté et Nkoulou ?

Au vu de sa situation contractuelle, le défenseur camerounais constitue une belle opportunité à zéro euro pour l’AS Saint-Étienne. Après les insiders GaelB42 et JaLoMe, c’est au tour de Peuple-Vert de confirmer l’intérêt de l’ ASSE pour le défenseur de 31 ans. Lequel serait également courtisé par les Girondins de Bordeaux et les Espagnols du Bétis Séville. Mais selon ces sources locales, c’est Saint-Étienne qui serait le mieux placé pour parvenir à un accord avec le champion d’Afrique 2017. Un accord entre les deux parties est évoqué dans les prochains jours. En signant chez les Verts, le Camerounais aux 72 sélections (1 but) retrouverait ses compatriotes Harold Moukoudi et Yvan Neyou. Ancien de la Ligue 1, il peut apporter son expérience au jeune effectif de Claude Puel.