Mercato FC Nantes : Kombouaré met la pression sur la direction !

Publié par Gary SLM le 25 juillet 2021 à 20:27

Le mercato FC Nantes n’est pas terminé. L’ entraîneur Antoine Kombouaré vient de le relancer avec sa réclamation de deux attaquants.

Mercato FC Nantes : La demande claire de Kombouaré

Samedi, le FC Nantes s’est imposé sur le score 3-1 face au Stade Brestois en match amical de préparation de la prochaine saison. Si la prestation de ses joueurs donne de l’espoir pour la saison prochaine, le propos du coach n’a pas semblé s’aligner sur cet espoir. Pour l’entraîneur du FCN, la direction doit encore recruter quelques joueurs en attaque avant le début de la saison ou avant la fermeture du marché des transferts.

«J’attends encore des attaquants », a-t-il lancé après le match amical des Nantais face aux Bretons avant d'ajouter : « C’est ce que j’aimerais. J’espère qu’il y aura des recrues ». Le message d’une pression clairement mise sur les épaules de la direction qui doit donner à l’ancien footballeur les joueurs capables de l'aider à obtenir les résultats qui lui ont été assignés pour la saison. Avec les absences de Kalifa Coulibaly et Randal Kolo Muani qui répondent à l'invitation de leur sélection pour les JO, Kombouaré ne se sent pas assez fourni en joueurs dans la préparation de l'exercice prochain.

FCN : Quelle réponse des Kita à la demande de l' entraîneur

« Si vous regardez l’effectif que l’on a, on a un seul attaquant. C’est Renaud Emond», fait remarquer coach Kombouaré avant d'expliquer sa gestion de la situation en disant : «J’ai utilisé Marcus (Coco), j’ai mis à côté Roli Pereira de Sa et en deuxième mi-temps le petit Gor Manvelyan. Renaud Emond est le seul attaquant spécifique que l’on ait.»

La réponse de la direction du club Jaune et Vert, notamment de Waldemar Kita et Franck Kita, est attendue par le coach. Les recruteurs du FC Nantes ont déjà ciblé quelques buteurs pour lesquels la famille Kita va devoir faire un effort financier ce mercato estival. Plusieurs buteurs en fin de contrat et en recherche d'un nouveau challenge sportif sont aussi disponibles sur le marché.