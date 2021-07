PSG Mercato : 150M€, le Paris SG finalement prêt à céder Mbappé ?

Publié par JEAN-LUC D le 26 juillet 2021 à 09:58

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé est-il prêt à quitter le PSG lors de ce mercato estival ? Courtisan de longue date de l’attaquant parisien, le Real Madrid est déjà prêt à faire une folie pour s’attacher ses services.

Mercato PSG : Mbappé n’a pas changé d’avis

Avant d’aller en vacances, Kylian Mbappé avait annoncé à la direction du Paris Saint-Germain qu’il ne comptait pas prolonger son contrat « en l’état » selon RTL et RMC Sport. Et alors qu’il a repris l’entraînement avec ses coéquipiers, l’international français de 22 ans n’a pas changé d’avis. En effet, à en croire le journal espagnol Marca, le champion du monde 2018 a rencontré son entraîneur Mauricio Pochettino, vendredi, pour lui confirmer son refus de renouveler son engagement qui arrive à sa fin dans un an. Toutefois, le natif de Bondy a rassuré son coach qu’il ne part pas cet été et qu’il ne compte pas non plus à aller au clash pour forcer son départ. Quoiqu’il aimerait rejoindre le Real Madrid, qui attend le moment idéal pour lancer son offensive.

Le Real Madrid prêt à dégainer cet été pour Mbappé ?

Lors d’une interview avec le média Bernabeu Digital, Mario Cortegana, a évoqué la situation de Kylian Mbappé et son possible transfert au Real Madrid cet été. Pour le journaliste de Goal, Florentino Pérez attend les derniers jours du mercato estival pour transmettre une offre conséquente à Nasser Al-Khelaïfi : 150 millions d’euros plus des bonus.

« C’est plus une intuition qu’une information, mais je pense que Mbappé va venir au Real Madrid cette année. Cela va être très long et je pense que dans les deux dernières semaines du mercato, le Real Madrid pourrait offrir 150M€ ainsi que des bonus », a expliqué Mario Cortegana. Selon le Daily Telegraph, si Mbappé venait effectivement à quitter le Paris Saint-Germain, Nasser Al-Khelaïfi et Leonardo pourraient aller chercher Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin pour l’associer à Neymar et Angel Di Maria au niveau de l’attaque de l’équipe de Mauricio Pochettino.