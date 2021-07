PSG Mercato : Pochettino fait une annonce implacable pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 30 juillet 2021 à 09:51

Il y a quelques semaines, la presse espagnole et locale a révélé que Kylian Mbappé a informé son entraîneur Mauricio Pochettino de sa décision de ne pas prolonger son contrat avec le PSG qui expire dans un an. Le coach argentin a été interrogé sur cette conversation qu’il aurait eu avec son attaquant.

Pochettino fait une précision sur Kylian Mbappé

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n'a toujours pas renouvelé son engagement avec le Paris Saint-Germain. Contrairement aux multiples rumeurs distillées par la presse espagnole, Mauricio Pochettino assure qu’il ne connaît pas les intentions de son attaquant de 22 ans. « Mbappé m’a-t-il dit qu’il ne prolongerait pas ? Ce sont des discussions privées. Mais en aucun cas, Kylian ne m’a parlé de ça. Peut-on imaginer un départ libre ? Je ne vis pas à travers l’imagination. Je ne pense pas à ce qui peut ou pas se passer. Il a un an de contrat avec nous, c’est une réalité. Et pour le moment, c’est notre joueur et nous le traiterons comme tel », a déclaré l’ancien coach de Tottenham dans une interview accordée au journal Le Parisien.

Mercato PSG : Pochettino ne changera rien avec Mbappé

Poursuivant, le successeur de Thomas Tuchel annonce également que même si Mbappé ne prolonge pas, il ne changera rien dans sa façon de le manager. « La seule chose claire est que Mbappé a encore 1 an de contrat. C’est un joueur de l’effectif, nous le traiterons de la même manière qu’un avec 5 ans. C’est différent, mais chaque situation peut se développer, évoluer. Ça se gère à un autre niveau », a précisé Pochettino, laissant ainsi entendre qu’il est désormais conscient que l’avenir du jeune international français s’écrit de plus en plus en pointillés du côté de Paris. Toutefois, le natif de Bondy a déjà écarté un départ cet été, rêvant de gagner la Ligue des Champions avec son ami Neymar pour marquer l’histoire du club parisien.