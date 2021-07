PSG Mercato : 40M€, premier accord entre Mbappé et le Real ?

Publié par JEAN-LUC D le 30 juillet 2021 à 15:51

Malgré la dernière sortie de Kylian Mbappé annonçant son grand rêve de gagner la Ligue des Champions avec le PSG, le Real Madrid croit encore en ses chances de le recruter cet été. Le club madrilène aurait même déjà fait une promesse au joueur de 22 ans.

Le Real Madrid promet une énorme prime à Mbappé

Le Real Madrid ne lâche pas Kylian Mbappé. À la recherche d’une nouvelle tête de gondole après le départ de Cristiano Ronaldo en 2018, le club espagnol rêve toujours de l’attaquant du Paris Saint-Germain. Et même s’il est conscient qu’il n’a que très peu de chance de parvenir à le déloger de Paris cet été, le vice-champion de Liga vise désormais une arrivée libre de l’international français dans un an. Et pour le convaincre, Florentino Pérez aurait d’ores et déjà promis une belle somme à l’enfant de Bondy.

D’après les informations du journal Marca, Mbappé a reçu l’assurance de la part du président des Merengues qu’un chèque de 40 millions d’euros l’attend à Madrid dans douze mois s’il ne prolonge pas cet été à Paris. Outre la grosse prime à la signature, le champion du monde 2018 se verrait aussi proposer un salaire annuel de 25 millions d’euros par saison. Mais l’ancien buteur de l’AS Monaco est encore sous contrat avec le Paris SG et compte bien honorer sa dernière année d’engagement.

Mercato PSG : Mbappé ne perçoit toujours pas la nature du projet

Dans son édition du jour, le quotidien L’Équipe a fait le point sur le dossier Mbappé. La publication sportive révèle ainsi que Leonardo « ne participe plus aux discussions ». L’affaire est désormais gérée directement par le président Nasser Al-Khelaïfi en personne. Si l’homme fort du Qatar en Europe n’a pas renoncé à l’idée de faire parapher un nouveau bail au jeune français, le compatriote de Karim Benzema « ne perçoit toujours pas la nature du projet et la place qui lui serait dévolue pour l’amener à se projeter au Paris Saint-Germain les prochaines années ».

Les dirigeants parisiens ont pourtant frappé fort sur le marché des transferts pour le rassurer, prolonger son partenaire Neymar et sur le point de faire venir l’un de ses proches en sélection, Paul Pogba. Mais le média francilien assure que Kylian Mbappé a peur de devenir qu’un « simple argument marketing » pour le Qatar en vue de la Coupe du Monde 2022. Toutefois, il compte bien aller jusqu’au terme de son contrat avec la motivation de gagner la Ligue des Champions cette saison. La dernière sous le maillot rouge et bleu ?