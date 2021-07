Real Madrid : Il y a 12 ans, Cristiano Ronaldo signait à Madrid !

Publié par Thomas le 06 juillet 2021 à 17:00

Voyage dans le temps. Il y a 12 ans jour pour jour, le Real Madrid recevait pour la première fois un certain Cristiano Ronaldo, présenté aux fans du Real dans le mythique Stade Santiago Bernabeu. Ce jour-là, 80 000 aficionados s’étaient déplacés au stade (un record que détenait alors Diego Maradona à Naples) pour découvrir leur nouvel attaquant star, transféré de Manchester United pour un montant sans précédent à l’époque, 95 millions d’euros. Foot sur 7 vous transporte des années en arrière pour vous faire revivre le transfert mythique du quintuple Ballon d’Or au Real, Cristiano Ronaldo.

En 2009, CR7 quitte Manchester United, élu meilleur joueur de la planète

Pour recontextualiser, Cristiano Ronaldo est alors considéré comme une véritable superstar en Premier League, le Portugais gagne tout avec le maillot de Manchester United. Lors de l’année 2008, CR7 est élu pour la première fois meilleur joueur de la planète et reçoit le Ballon d’Or, couronnant une saison où il aura gagné la Ligue des Champions sous les ordres d’Alex Ferguson. L’exercice 2008-2009 laisse un goût amer à Ronaldo, alors que les Red Devils remportent pour la troisième fois consécutive le championnat anglais, les coéquipiers du portugais s’inclinent en finale de la Ligue des Champions contre le FC Barcelone. Il ne le sait pas encore, mais très vite, le Barça et son attaquant argentin Messi, deviendront les grands rivaux de l’attaquant portugais durant la décennie suivante.

Cristiano Ronaldo signe au Real pour un montant record

Le 26 juin 2009, après deux ans de rumeurs, Cristiano Ronaldo quitte Manchester United, pour signer au Real Madrid dans le cadre d’un contrat de 6 ans, et un montant de 94 millions d’euros, un record à l’époque. Lors de sa présentation, 80 000 spectateurs se déplacent, ce qui est à nouveau un record d’affluence pour une présentation. À ce moment-là, Florentino Pérez et le Real Madrid savent que le club rentre dans une nouvelle ère, celle de Cristiano Ronaldo. Si le numéro 7 est indissociable du joueur portugais, il opte pourtant pour le numéro 9 à ses débuts, ce qui le rend identique à son homonyme brésilien. Le joueur passe très vite au numéro 7, poussé par l’inquiétude de son néo-président, de voir les supporters ne pas acheté le maillot du bon Ronaldo.

Si les débuts de l’attaquant sont poussifs, notamment après une blessure arrivée tôt dans la saison contre l’OM, le reste appartient à l’histoire. Converti en véritable ambassadeur du Real Madrid, Cristiano Ronaldo fait rentrer le club dans une autre dimension, et remporte tous les trophées possibles dont 4 Ligues des Champions (trois d’affilée) et 4 autres Ballons d’Or. Sa rivalité avec son concurrent argentin du Barça, Lionel Messi, est une des plus passionnantes du football. Son rendement au Real reste l’un des plus stratosphérique. En 438 rencontres, CR7 aura inscrit 450 buts !

Des années plus tard, à désormais 36 ans, Cristiano Ronaldo sort de trois saisons en Italie à la Juventus, où il aura dépassé les 100 buts. Aujourd’hui, son avenir est plus qu’incertain, en fin de contrat l’année prochaine, le joueur pourrait quitter Turin pour relever un nouveau défi, pourquoi pas dans un nouveau championnat.