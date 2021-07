PSG Mercato : Kylian Mbappé va partir au Real Madrid, c’est acté

Publié par JEAN-LUC D le 31 juillet 2021 à 13:56

À un an de la fin de son contrat, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG. Son nom est donc régulièrement associé au Real Madrid. D’ailleurs, un journaliste français pense que son avenir est déjà tout tracé.

Kylian Mbappé, un avenir déjà dessiné au Real Madrid

Peu importe les déclarations fermes de Nasser Al-Khelaïfi sur le sujet ou la confidence du joueur lui-même de gagner la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain, à Madrid, on reste confiant quant à l’arrivée de Kylian Mbappé au Real. Et comme si cela ne suffisait pas, c’est un journaliste français qui vient apporter de l’eau au moulin de la presse espagnole dans ce dossier. En effet, Walid Acherchour, journaliste qui rejoindra à la rentrée l’équipe de l’After Foot sur RMC, assure que Mbappé va quitter le PSG pour rejoindre le Real Madrid, c’est une certitude.

« Le silence veut dire quelque chose. Rappelez-vous de comment s’est passé son départ de Monaco pour le Paris Saint-Germain et l’attitude du clan Mbappé. C’était similaire, à aucun moment il n’a dit : « je veux partir de Monaco » (...) Il faut avoir les yeux en face des trous, le rêve de Mbappé depuis qu’il est tout petit c’est d’aller au Real Madrid », a expliqué Walid Acherchour même s’il précise que la seule incertitude dans cette affaire c’est la date de cette mutation.

« Il veut aller au Real, que ce soit cette année ou l’année prochaine. Il veut peut-être prolonger au PSG, mais il sait très bien que comme pour Verratti en 2016, s’il prolonger le club va le bloquer et que Nasser Al-Khelaïfi va le bloquer et lui refusera de partir. Le clan Mbappé le sait (...) Il a fait le tour en Ligue 1, il ne doit rien au PSG, l’histoire de Mbappé c’est le petit de Bondy qui ira au Real Madrid et marquera l’histoire de son club », indique le futur consultant de la radio métropolitaine. Aux dernières nouvelles, le vice-champion d’Espagne voudrait quand même tenter sa chance durant ce dernier mois du mercato estival.

Mercato PSG : Le Real Madrid va tenter sa chance pour Mbappé

Malgré l’intransigeance de Nasser Al-Khelaïfi, le Real Madrid veut tout de même tenter une ultime offensive pour Kylian Mbappé. En effet, le site 90min révèle ce samedi que Florentino Pérez a prévu de se rapprocher de son homologue du Paris Saint-Germain dans les prochaines semaines pour entamer des discussions à propos de l’ancien buteur de l’AS Monaco. Conscient que le fait de voir le joueur de 22 ans s’en aller sans la moindre indemnité dans un an pourrait faire changer d’avis au PSG, le président madrilène voudrait lancer une dernière offensive pour tenter de déloger le Bondynois dans les derniers jours du mois d’août. Affaire à suivre donc…