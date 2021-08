PSG Mercato : De grosses inquiétudes dans le dossier Mbappé

Publié par Ange A. le 02 août 2021 à 09:40

Alors que le mercato va bientôt entrer dans sa dernière ligne droite, l’avenir de Kylian Mbappé reste une énigme. Si le Paris Saint-Germain redoute un départ de son attaquant, le Real Madrid où il est annoncé depuis de longs mois se montrerait désormais frileux dans ce dossier.

Le sort de Kylian Mbappé déjà fixé au PSG ?

Absent dimanche lors de la défaite du Paris Saint-Germain contre Lille (1-0) lors du Trophée des champions, Kylian Mbappé n’est pas certain d’évoluer au PSG cette saison. À un an de l’expiration de son contrat, l’attaquant parisien a déjà indiqué qu’il ne souhaitait pas prolonger son bail. Désormais, deux options s’offrent au champion du monde tricolore. Il pourrait aller au bout de son contrat et partir libre l’été prochain. À défaut, l’attaquant de 22 ans pourrait (enfin) être transféré au Real Madrid. Deux scénarii que redoute la direction du PSG qui redouble de manœuvres pour prolonger sa superstar. AS assure même ce lundi que le club de la capitale craint que le Real Madrid ne se décide à transmettre son offre pour le numéro 7 parisien.

Une offre XXL du Real en préparation ?

Le journal madrilène assure que les dirigeants du Real pourraient finalement passer à l’action pour Kylian Mbappé cet été. Jusqu’ici, ils semblaient plus enclins à patienter afin d’accueillir l’attaquant libre dans un an. Mais comme le révèle la source ibérique, le Real Madrid craint lui aussi de se faire doubler dans les prochains mois. Le club espagnol redoute en effet que Mbappé finisse par prolonger avec le Paris Saint-Germain ou qu’un club lui propose un mirifique contrat. Raison pour laquelle une offre conséquente serait en préparation du côté du vice-champion d’Espagne. Ce qui constituerait alors une bonne nouvelle pour le joueur. Le natif de Bondy attend une approche des Merengues pour enfin arborer la mythique tunique blanche.