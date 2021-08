PSG Mercato : Clap de fin annoncé dans le dossier Kylian Mbappé

Publié par Ange A. le 01 août 2021 à 10:11

Alors qu’il a repris le chemin de l’entraînement, l’avenir de Kylian Mbappé s’écrit au fil des jours loin du Paris Saint-Germain. La presse espagnole vient de livrer de nouvelles confidences concernant l’un des feuilletons chauds du mercato estival.

Le coup de pression de trop du PSG sur Kylian Mbappé

Plus que jamais, l’avenir de Kylian Mbappé cristallise l’attention. L’attaquant de 22 ans ne souhaite pas en effet prolonger son contrat qui expire dans un an avec le Paris Saint-Germain. Avec cette révélation, le futur transfert de Mbappé vers le Real Madrid semble acquis. Mais c’est sans compter sur les manœuvres de Doha qui n’entend pas lâcher sa superstar. La dernière manigance en date est la publication d’une interview croisée du numéro 7 parisien avec Neymar Jr enregistrée en mai. Dans une séquence, le champion du monde tricolore exprime notamment le souhait de remporter la Ligue des champions avec Paris. Pour le média espagnol ABC, cette sortie est perçue par l’entourage du joueur comme un moyen de forcer le joueur à rempiler. Chose qui déplait à Wilfrid Mbappé, le père et agent de Kylian. Celui-ci aurait dès lors tranché pour le futur de son fils.

La décision radicale du clan Mbappé pour son futur

À en croire le média ibérique, le représentant de Kylian Mbappé pousse plus que jamais pour le départ de son protégé au Real Madrid. La source assure que Wilfrid Mbappé a déjà indiqué aux dirigeants parisiens qu’une prolongation du contrat de Kylian n’était plus d’actualité suite au timing de la publication de cette interview. Chose qui a davantage tendue les relations entre l’entourage du joueur et le Paris Saint-Germain. Seulement, le média indique que le Real Madrid ne compte pas attiser ces tensions en lançant une quelconque manœuvre contre le PSG.

Florentino Pérez se serait résolu à attendre l’expiration du contrat de Mbappé pour l’accueillir au Bernabeu dans un an. Mais cette patience a un prix comme le rappelle la même source. Les Merengues devront verser une prime à la signature de 40 millions au crack de Bondy. Un moindre mal quand on sait qu’il faut au moins compter 150 millions d’euros pour signer l’ancien Monégasque cet été.