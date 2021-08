Ex-OM Mercato : Baky Koné viré de son poste de directeur sportif !

Publié par Gary SLM le 03 août 2021 à 02:15

Bakari Koné, dit « Baky Koné », ancien attaquant de l’ OM, n’est plus directeur sportif de son autre ancien club, l’ASEC MIMOSAS. Il a été mis à la porte par le président Me Roger Ouégnin.

Baky Koné, c’est un des joueurs de l’âge d’or du football ivoirien. L’ancien pensionnaire de l’Academie Mimosifcom était devenu dirigeant après la fin de sa carrière de footballeur. Il est désormais libre depuis son éviction de son poste de super directeur sportif du club d’Abidjan. Lorsqu’il était encore sur les pelouses, le petit attaquant de 1,64m avait porté le maillot de l’Olympique de Marseille de 2008 à 2010. Son entrée en Ligue 1 s’était faite par le FC Lorient avec qui il a signé à son départ d’Al-Ittihad Doha. Le buteur ivoirien a ensuite été recruté par l’OGC Nice avant l’étape marseillaise de sa carrière.

Baky Koné avait inscrit 16 buts en 80 matches toutes compétitions confondues à l'OM du temps d' Eric Gerets sur le banc. Il avait pour collègues des joueurs comme Brandao, Taye Taiwo, Hatem Ben Arfa etc... sous le maillot du club phocéen. Retourné au Qatar après son départ du club de la cité phocéenne, il a porté les maillots du Lekhwiya SC, Qatar SC et Umm Salal avant de filer au club émirati le Ajman Club. Le Paris FC le ramène en France la saison 2015-2016 avant son retour définitif en Côte d’Ivoire, à l’ASEC Mimosas. L’international attaquant ivoirien a bouclé la boucle avec son club formateur avant de raccrocher les crampons. Il a dans un premier temps occupé la fonction de conseiller sportif auprès du président du club, le célèbre Me Roger Ouégnin.

En 2017, l’emblématique dirigeant du plus grand club de football ivoirien le fait président de la section football en remplacement de Francis Ouégnin. L’ancien joueur de l’ OM joue alors le rôle de directeur sportif du club d’Abidjan, mais des dissensions se font jour autour de sa méthode de travail. Critiqué par les joueurs et des agents de joueurs, il a finalement été mis à la porte comme le rapporte le site ivoirien Afrique Sur 7.

Le communiqué de Me Roger Ouegnin qui congédie Bakari Koné

Ce média diffuse le communiqué signé du président du club Jaune et Noir, Me Roger Ouegnin : « Le président du Conseil d'administration de l'ASEC Mimosas informe les Actionnaires que M. Koné Bakari dit Baky ne fait plus partie du personnel du club à compter de ce jour, jeudi 29 juillet 2021 ».

L’ancien international ivoirien est donc désormais sans club. Baky Koné ne s’est pas encore exprimé sur les raisons de son limogeage de son poste de directeur sportif du club Abidjanais. Aucune information non plus sur la suite qu’il compte donner à sa carrière de dirigeant sportif en Côte d’Ivoire.