FC Nantes Mercato : Le départ d'un crack compromis par Messi ?

Publié par Ange A. le 09 août 2021 à 09:15

À un an de l’expiration de son contrat avec le FC Nantes, Randal Kolo Muani est un candidat au départ. Annoncé en Allemagne, le jeune attaquant canari pourrait voir son transfert capoter en raison de l’arrivée prochaine de Lionel Messi au Paris Saint-Germain.

Messi à Paris, un prétendant en moins pour Kolo Muani ?

Auteur de 9 buts et 8 passes décisives la saison dernière, Randal Kolo Muani a été la révélation du FC Nantes. Mais suite à son refus de prolonger, il ne devrait pas être retenu par la direction des Canaris. Les dirigeants nantais espèrent une vente de Kolo Muani cet été de peur de le voir partir libre dans un an, lors de l’expiration de son contrat. Sur le départ, le longiligne attaquant de 22 ans est annoncé en Allemagne, notamment du côté de l’Eintracht Francfort. Mais la signature de Lionel Messi au Paris Saint-Germain pourrait rabattre les cartes concernant l’avenir du jeune attaquant de Nantes. Celui-ci ne serait plus une priorité pour la formation allemande.

FC Nantes : Kolo Muani déclassé par un titi du PSG

Alors que le FC Nantes et l’Eintracht Francfort peinent à s’accorder sur l’indemnité du transfert de Kolo Muani, le club allemand pourrait abandonner cette piste. MSV Foot indique que le pensionnaire de Bundesliga s’intéresse désormais à une autre révélation de Ligue 1 de la saison écoulée. Pour le média, Francfort veut désormais recruter Arnaud Kalimuendo. L’attaquant du Paris Saint-Germain a effectué ses débuts professionnels lors d’un prêt avec option au Racing Club de Lens la saison dernière. Il a affiché de belles promesses durant sa pige chez les Sang et Or. Il a terminé l’exercice 2020-2021 avec 8 réalisations et 6 passes décisives. Suffisant pour que le PSG décide de le récupérer malgré l’intérêt de Lens. Mais avec l’arrivée de Lionel Messi, l’avant-centre de 19 ans pourrait encore quitter la capitale. Comme l’assure MSV, l’Eintracht voudrait s’attacher définitivement les services du jeune Parisien. Reste à savoir si cette option fera les affaires du PSG.