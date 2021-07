FC Nantes Mercato : Offensive de Francfort pour Kolo Muani

Publié par ALEXIS le 31 juillet 2021 à 19:11

Le FC Nantes espère une proposition intéressante pour Randal Kolo Muani très courtisé pendant ce mercato estival. L’Eintracht Francfort, l’un des prétendants de l’attaquant, prépare une offre plus relevée pour convaincre les Canaris.

FC Nantes : Une proposition entre 6 à 7 M€ pour Kolo Muani ?

N’ayant plus qu’un an de contrat au FC Nantes, Randal Kolo Muani devrait faire l’objet d’un transfert d’ici la fin du marché des transferts de l’été, le 31 août 2021. Plusieurs clubs sont en lice pour tenter de recruter le buteur des Nantais. L’Eintracht Francfort a même fait une offre estimée à 5 M€ à la direction du FCN pour ce dernier, mais elle a été repoussée. Le président Waldemar Kita espère une proposition plus intéressante pour lâcher son avant-centre formé au club. Tenant à l’international Espoir Tricolore, le club allemand se prépare à passer à l’offensive pour boucler le transfert de Randal Kolo Muani à un mois de la fermeture du mercato.

Selon le journaliste David Phelippeau, sur son compte Twitter, « la nouvelle offre de l’Eintracht Francfort serait effectivement imminente ». D’après le confrère de 20 Minutes, elle devrait être « de 6 à 7 M€, plus des pourcentages » à la future revente du joueur. Par ailleurs, la source a indiqué que « la seule offre de Francfort (un peu moins de 5 M€ ) date de l’hiver dernier ».

ça se bouscule pour l'attaquant du FCN

Randal Kolo Muani est international Tricolore et a participé au tournoi de football des Jeux Olympiques 2020 au Japon. Il retrouvera d'abord le FC Nantes où son bail court jusqu’au 30 juin 2021. Mais il est frot probable qu'il quitte le club de la Cité des Ducs sous la forme d’un transfert. Outre Eintracht Francfort, le joueur de 22 ans est dans le viseur de l’ OL et du LOSC en Ligue 1. À l’étranger, le RB Leipzig est séduit par son profil, Southampton et Watford FC en Premier League, sont également sur les rangs pour enrôler le N°23 du FC Nantes.