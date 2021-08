Bayern Mercato : Arrivée imminente d'un grand attaquant !

Publié par Thomas le 09 août 2021 à 10:55

Véritable révélation de Bundesliga avec son club du RB Leipzig, le milieu offensif autrichien Marcel Sabitzer est tout proche de s’engager au Bayern Munich, qui lui fait les yeux doux depuis plusieurs semaines. Si un accord de principe avait été convenu entre le joueur de 27 ans et les Bavarois il y a peu, l’entraîneur de Leipzig, Jesse Marsch, a davantage scellé le sort de l’Autrichien à travers une interview hier soir. Pour rappel, Sabitzer n’avait pas souhaité prolonger son contrat avec son club allemand, qui se termine en juin prochain.

Bayern Mercato : Jesse Marsch confirme le futur de Marcel Sabitzer

Le RB Leipzig a formé ces dernières années l’un des projets les plus ambitieux du football allemand et européen. Sa philosophie de jeu très offensive basée sur la formation de jeunes prometteurs, a séduit les observateurs du football. Arrivé au Red Bull Arena en 2014, Marcel Sabitzer s’est imposé ces dernières saisons comme l’un des milieux offensifs les plus prolifiques de Bundesliga, disputant 226 rencontres et marquant 52 buts avec le club allemand.

En fin de contrat en juin 2022, l’ancien du Rapid de Vienne n’avait pas prolongé malgré les nombreuses offres de Leipzig. Le Bayern Munich s’était alors positionné pour enrôler la star autrichienne de 27 ans, afin de renforcer son secteur offensif. Les Bavarois faisaient le forcing pour Sabitzer et sont parvenus à un accord de principe il y a quelques jours pour un contrat de cinq saisons.

Si du côté de Leipzig, l’espoir de conserver le milieu offensif subsistait encore jusqu’à hier, l’interview de l’entraîneur américain Jesse Marsch, accordé au média Bild, a définitivement acté le futur de Marcel Sabitzer. « Il est possible que Sabitzer s’en aille. Son contrat expire l’année prochaine, nous verrons ce qu’il se passe. » Le milieu offensif, souvent placé comme ailier, a une valeur estimée à 42 millions d’euros selon le site Transfermarkt.