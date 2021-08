PSG Mercato : Real, une info brûlante tombe du Qatar pour Mbappé

Publié par JEAN-LUC D le 09 août 2021 à 15:55

Pour la presse espagnole, notamment les médias madrilènes, l’arrivée prochaine de Lionel Messi au PSG va pousser Kylian Mbappé a demandé son transfert au Real Madrid cet été. L’un des frères de l’émir du Qatar a livré une information brûlante sur le sujet.

Mercato PSG : Messi arrive, Mbappé reste

Deux jours après avoir confirmé l’accord entre le Paris Saint-Germain et Lionel Messi, Khalifah Bin Hamad Al-Thani, frère de l'émir de l'État du Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, propriétaire du Paris Saint-Germain, remet le couvert avec le dossier Kylian Mbappé. En effet, alors que la presse madrilène pense que la venue de Lionel Messi est une aubaine pour le Real Madrid de récupérer Kylian Mbappé, le prince qatarien assure que l’émir a un autre plan pour le PSG.

« Le train express sera l'un des piliers de l'équipe de la capitale cette saison, aux côtés des légendes et des pierres précieuses », écrit l’officier de la force de sécurité intérieure de Khoya sur son compte Twitter officiel, avant de dévoiler l’identité de celui qu’il nomme le train express. Dans un second tweet, Khalifah Bin Hamad Al-Thani dévoile une photo de Mbappé avec l’inscription « le train rapide ». Autrement dit, le club parisien va bel et bien garder son numéro 7 cette saison. Et ce n’est pas tout puisque l’avenir du joueur de 22 ans préoccupe toujours les hautes autorités du Paris SG.

Kylian Mbappé vers une prolongation au PSG ?

Contrairement aux spéculations de la presse étrangère, l’arrivée de Messi pourrait produire l’effet contraire sur l’avenir de Kylian Mbappé. Après avoir bouclé le dossier Messi, le vice-champion de France se montrerait optimiste pour l’ancien buteur de l’AS Monaco. Selon le média Goal, l’entourage du champion du monde 2018 a révélé qu’une réunion est programmée dans les prochains jours avec Nasser Al-Khelaïfi pour évoquer la prolongation du Bondynois. À quelques mois de la Coupe du monde, le Qatar tient donc à garder la main sur ses stars du Paris Saint-Germain.