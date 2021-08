Mercato PSG: Le frère de l'émir du Qatar annonce Messi au Paris SG !

Publié par JEAN-LUC D le 07 août 2021 à 06:55

Lionel Messi est déjà un joueur du PSG. Selon le frère de l’émir du Qatar, il ne reste plus que l’officialisation du transfert de l’ancienne star du FC Barcelone.

Mercato PSG : Le dossier Lionel Messi bouclé

Cheikh Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, jeune frère de l'émir du Qatar, Cheikh Tamim bin Hamad Al Zani, patron du PSG, a publié sur son compte Twitter officiel un message disant qu'il existe déjà un accord entre le PSG et Leo Messi. Selon le dignitaire qatari, pas de doute, l’ex-joueur du FC Barcelone va bientôt rejoindre son ami Neymar au club parisien.

"Les négociations sont officiellement conclues. Et l'annonce sera faite plus tard", a-t-il écrit sur son compte Twitter regroupant plus de 80 000 abonnés. Les journalistes du PSG, au contact de la famille qatarie qui dirige le club, ont liké le message accompagné d'un montage d'une photographie de Messi portant le maillot du PSG.

José Barroso dévoile le salaire de Messi à Paris

Justement, dans des déclarations au RAC1, le journaliste de L'Équipe, José Barroso, avait déjà donné des chiffres : "On parle d'un salaire de 40 millions d'euros net par an », avec une proposition de 2 à 3 ans de contrat. Au club de la capitale, ils pensent qu’il serait possible d’avoir les trois joueurs Messi, Neymar et Mbappé sous le maillot du Paris SG. « C'est une possibilité unique et le club veut faire l'effort », avance le confrère dans le média espagnol.

Le journaliste a ajouté : « rien n'a encore été signé, mais Messi n'a jamais été aussi proche du Paris Saint-Germain » que cet été. Le confrère a ajouté qu’il « y a presque un accord verbal » entre les différentes parties. Désormais, une réunion pour finaliser le deal est attendue entre Lionel Messi et les dirigeants du Paris SG. « Nous pensons que la réunion aura lieu dimanche », a laissé entendre le journaliste du quotidien sportif.